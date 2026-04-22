  Серхио Рамос очаква скоро да има яснота около бъдещето на Севиля

  • 22 апр 2026 | 18:26
Бившият защитник на Реал Мадрид и испанския национален отбор Серхио Рамос очаква скоро да има яснота около закупуването на първия му професионален клуб Севиля. "Мисля, че ще има новини в следващите месеци, или дори седмици, а ние се надяваме да са тези, които всички искаме да чуем. Всичко върви добре", заяви Серхио Рамос по време на събитие в Севиля.

През януари испанецът поведе група инвеститори, която постигна принципно споразумение за покупката на отбора, слагайки край на процес, започнал в края на 2025 година. Проектът, който е оглавен от Рамос, стана повод за вълнение сред феновете на Севиля, които виждат потенциална промяна в ръководството на клуба като нещо положително след няколко нестабилни години.

40-годишният бранител все още не е обявил оттеглянето си от футбола, въпреки че е без отбор от началото на годината, когато напусна мексиканския клуб Монтерей. "Чувствам се страхотно. Прекарвам много време със семейството си в момента и много му се наслаждавам", обясни бившият капитан на Реал Мадрид.

Бербатов застана до Крал Ерик

Гуардиола защити футболистите си след празненствата за победата над Арсенал

Кейхил: Челси е като ранено животно, ФА Къп сега е задължителен

Мактоминей и Гилмор си поставят за цел излизане от групите на Световното първенство

Домакинството на Купата на африканските нации през 2027 може да бъде сменено

Себастиан Хьонес омаловажи спекулациите, че Реал Мадрид се интересува от него

Финал №1: Левски 0:1 Нефтохимик! Следете мача ТУК!

Арда 0:0 Локомотив (Пловдив)

Джанлоренцо Бленджини обяви разширения състав за VNL 2026

Лудогорец: Любителите на конспиративните теории чертаят какви ли не смехотворни схеми, ще се борим докрай

Краси Балъков: Ще бъде чудо, ако Левски не стане шампион

Логично: Избраха Карлос Насар за №1 на Европа

