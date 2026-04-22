Серхио Рамос очаква скоро да има яснота около бъдещето на Севиля

Бившият защитник на Реал Мадрид и испанския национален отбор Серхио Рамос очаква скоро да има яснота около закупуването на първия му професионален клуб Севиля. "Мисля, че ще има новини в следващите месеци, или дори седмици, а ние се надяваме да са тези, които всички искаме да чуем. Всичко върви добре", заяви Серхио Рамос по време на събитие в Севиля.

През януари испанецът поведе група инвеститори, която постигна принципно споразумение за покупката на отбора, слагайки край на процес, започнал в края на 2025 година. Проектът, който е оглавен от Рамос, стана повод за вълнение сред феновете на Севиля, които виждат потенциална промяна в ръководството на клуба като нещо положително след няколко нестабилни години.

✅ "VA POR BUEN CAMINO".



😁 "HABRÁ NOVEDADES, esperemos que sean las que todos queremos"



40-годишният бранител все още не е обявил оттеглянето си от футбола, въпреки че е без отбор от началото на годината, когато напусна мексиканския клуб Монтерей. "Чувствам се страхотно. Прекарвам много време със семейството си в момента и много му се наслаждавам", обясни бившият капитан на Реал Мадрид.