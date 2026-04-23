Юноша на Севиля доближи родния си клуб до Ла Лига 2

Леванте постигна много важна победа с 2:0 в домакинството си на Севиля от междинния 33-ти кръг в Ла Лига. И двете попадения за тима от Валенсия отбеляза Иван Ромеро. Нападателят, който е юноша на Севиля, откри резултата срещу родния си клуб в 38-ата минута, а в добавеното време затвърди успеха на Леванте.

Загубата значително усложни положението, в което се намират андалусийци. Те са на 17-о място в класирането, сано на точка над зоната на изпадащите. Леванте още е под чертата, но е е един от отборите в най-добра форма в последните седмици и спасението вече изглежда съвсем реална цел.

Севиля показа изключителна немощ в офанзивен план и не създаде почти никакви положения пред вратата на домакините. Те също бяха предпазливи до почивката, но успяха да вземат аванс след великолепен пас на Йон Оласагасти и безпощаден удар по диагонала на Иван Ромеро.

Въпреки негативния развой на срещата, старши треньорът на севилци Луис Гарсия не направи смени на почивката, а тимът му продължи да е много плах. Леванте организира няколко скоростни контраатаки и беше цяло чудо, че нито една от тях не завърши с попадение.

В 80-ата минута реферът Хосе Санчес първоначално отсъди дузпа в полза на Севиля за игра с ръка на Пабло Мартинес, но след това промени решението си.

В самия край на двубоя резервата Кервин Ариага напредна към наказателното поле и подаде на абсолютно непокрития Иван Ромеро и той не сгреши - 2:0.

