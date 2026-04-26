Виктор Костов стана шампион на България по сумо при мъжете в абсолютната категория „Оупън“

Виктор Костов стана абсолютнен шампион на България по сумо за 2026 година. Студентът пети курс в специалност „Право“ в Софийския университет си заслужи правото да е №1 сред мъжете от всички категории на държавното първенство. След над 10 години пауза на националния шампионат се завърна най-атрактивната категория „Оупън“, в която един срещу друг се борят състезатели от всички категории.

Титлата спечели състезаващият се в категория до 85 килограма Виктор Костов. Сребърният медал е за сумист №1 на България за 2025 година Иван Благоев (до 100 кг), който има сходни интереси като Виктор – извън спорта работи в адвокатска кантора. Бронзовите медали станаха притежание на Пресиян Михов (до 77 кг) и Симеон Станкович (до 115 кг).

„Чувството е неописуемо. За първи път се боря в категория „Оупън“. Доста години не я е имало на държавното първенство. Много се радвам на завръщането й. Щастлив съм, че успях с моята фигура – до 85 кг, да преборя над 100-килограмови мъже. Най-важното в този спорт е да бъдеш много комплексен, да си бърз, да мислиш и да имаш правилна тактика“, заяви абсолютният шампион Виктор Костов, който в седмицата преди първенството съумява да свали над 5 килограма, за да се бори до 85.

Държавното първенство по сумо за 2026-а е изключително успешно за него, тъй като той триумфира с първа титла при мъжете и в категорията си – до 85 кг. Шампиони в останалите категории при мъжете станаха Ангел Гюров (над 115 кг), Симеон Станкович (до 115 кг), Иван Благоев (до 100 кг), Жулиен Иванов (до 92 кг), Пресиян Михов (до 77 кг) и Георги Аначков (до 70 кг).

Новата шампионка в категория „Оупън“ при жените е Станислава Атанасова (до 80 кг). Сребърният медал остана за Михаела Христова (до 65 кг), а бронзовите отличия спечелиха Габриела Гигова (до 73 кг) и Анджелика Ангелова (до 80 кг).

Златните медали в отделните категории при жените от държавното първенство по сумо за 2026 година заслужиха Карина Василева (над 80 кг), Станислава Атанасова (до 80 кг, на снимката), Габриела Гигова (до 73 кг), Михаела Христова (до 65 кг), Алекса Венева (до 60 кг), Юлиана Русинова (до 55 кг) и Весела Костова (до 50 кг).

Бяха излъчени и медалистите във възрастите до 21 години, до 18 и до 15 години. Общо 565 сумисти участваха на шампионата, който се проведе в Tenta Events до стадион „Академик“ в София.