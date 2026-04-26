Локомотив (ГО) се класира за Суперфиналите, Шумен 61 изравни серията срещу Спартак (Варна)

Шампионът Локомотив (Горна Оряховица) надделя при гостуването си на Фрегата (Бургас) с 29:22 (13:12) и с 2-0 победи спечели полуфиналната серия от "А" РХГ на България при мъжете.

Така "железничарите" ще защитават титлата си срещу спечелилия другия полуфинал между победителя от редовния сезон Шумен 61 и Спартак (Варна), които си размениха по един успех. Варненци триумфираха в първия мач като гости през миналия уикенд, но при домакинството си на втората среща вчера допуснаха поражение и резултатът в серията стана 1-1.

Двубоят беше много равностоен и вървеше гол за гол, като Спартак водеха с 10:9 малко преди почивката, но с четири поредни попадения шуменци стигнаха до обрат и се оттеглиха с аванс на полувремето. През по-голямата част от втората част гостите поддържаха преднина от 2-3 гола, но Спартак стигна до намаляване на пасива си до 20:21 три минути преди края и имаше притежанието на топката, но след грешка в нападение последва бърза контраатака и Шумен вкара за 22:20, а след това добави и още едно попадение, което се оказа решаващо.

Така победителят в серията и втори финалист ще бъде определен в трети двубой в Шумен.