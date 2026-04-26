България загуби от Южна Корея на Световното отборно по бадминтон

Националният тим на България по бадминтон за жени допусна поражение с 0:5 от Република Корея във втория си мач от група Д на Световното отборно първенство "Uber Cup" в Хорсенс (Дания).

В отделните срещи Калояна Налбантова отстъпи пред олимпийската шампионка от Париж 2024 Се-йон Ан със 7:21, 21:21 за 35 минути, след което Гергана Павлова беше надиграна от Ю-джин Сим с 21:6, 21:9.

Българка беше избрана за вицепрезидент на Световната федерация по бадминтон
Българка беше избрана за вицепрезидент на Световната федерация по бадминтон

В третия мач на двойки Стефани и Габриела Стоеви загубиха от номер 3 в световната ранглиста Ха-на Бек и Со-Хе Ли със 17:21, 14:21 за 47 минути.

15-годишната Елена Попиванова претърпя поражение от Га-рам Ким със 7:21, 18:21, а в последния двубой Гергана Павлова и Цветина Попиванова отстъпиха пред На-юн Джон и Хе-джон Ким с 9:21, 4:21.

България стартира с поражение от Тайланд на Световното отборно първенство по бадминтон
България стартира с поражение от Тайланд на Световното отборно първенство по бадминтон

В първия си мач България игра равностойно срещу Тайланд, но загубиха с 2:3.

В другата среща от групата днес Тайланд спечели срещу Испания с 5:0.

В последния си двубой националките ще срещнат Испания на 28 април.

Бяла продължи победната си серия в женското първенство

Виктор Костов стана шампион на България по сумо при мъжете в абсолютната категория „Оупън“

Тадей Погачар спечели за четвърти път Лиеж-Бастон-Лиеж

Локомотив (ГО) се класира за Суперфиналите, Шумен 61 изравни серията срещу Спартак (Варна)

Александра Костадинова: Златото наистина тежи, но Карлос го заслужава!

Насар: На европейското карах на по-ниски обороти, на световното няма да бъде така

Бижу на Неделев, куриозен автогол и Наумов върнаха Ботев (Пд) в битката за Европа

Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

Разправии и след мача на Славия (видео)

Съставите на Милан и Ювентус, Йълдъз отново е на пейката

Автогол зарадва Черно море на "Лаута"! "Моряците" изместиха Локо (Пд) от петото място

Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

