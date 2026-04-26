България загуби от Южна Корея на Световното отборно по бадминтон

Националният тим на България по бадминтон за жени допусна поражение с 0:5 от Република Корея във втория си мач от група Д на Световното отборно първенство "Uber Cup" в Хорсенс (Дания).
В отделните срещи Калояна Налбантова отстъпи пред олимпийската шампионка от Париж 2024 Се-йон Ан със 7:21, 21:21 за 35 минути, след което Гергана Павлова беше надиграна от Ю-джин Сим с 21:6, 21:9.
В третия мач на двойки Стефани и Габриела Стоеви загубиха от номер 3 в световната ранглиста Ха-на Бек и Со-Хе Ли със 17:21, 14:21 за 47 минути.
15-годишната Елена Попиванова претърпя поражение от Га-рам Ким със 7:21, 18:21, а в последния двубой Гергана Павлова и Цветина Попиванова отстъпиха пред На-юн Джон и Хе-джон Ким с 9:21, 4:21.
В първия си мач България игра равностойно срещу Тайланд, но загубиха с 2:3.
В другата среща от групата днес Тайланд спечели срещу Испания с 5:0.
В последния си двубой националките ще срещнат Испания на 28 април.