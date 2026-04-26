  Тадей Погачар спечели за четвърти път Лиеж-Бастон-Лиеж

Тадей Погачар спечели за четвърти път Лиеж-Бастон-Лиеж

  26 апр 2026 | 19:50
Тадей Погачар спечели за четвърти път Лиеж-Бастон-Лиеж

Световният шампион в шосейното колоездене Тадей Погачар спечели за четвърти път в кариерата си състезанието Лиеж-Бастон-Лиеж.

Словенецът премина 259,5-километровата дистанция за 5 часа, 50 минути и 28 секунди и взе 13-а титла от някой от петте монумента (бел. р. - петте най-престижни еднодневни състезания, включващи още Милано-Сан Ремо, Обиколката на Фландрия, Париж-Рубе и Обиколката на Ломбардия).

За Погачар това бе трета поредна титла в Лиеж, но този път тя дойде много трудна след впечатляваща битка с 19-годишния суперталант на френското колоездене Пол Сексас. Погачар и Сексас бяха рамо до рамо до финалното изкачване по-малко от 14 километра преди края, когато четирикратният шампион в "Тур дьо Франс" осъществи атака, на която младият му съперник нямаше отговор.

Сексас, който опитваше да стане първият французин с победа в Лиеж-Бастон-Лиеж от 1980 година насам, все пак остана втори на 45 секунди зад победителя. Олимпийският шампион от Белгия Ремко Евенепул пък завърши трети след спринт за последното място на подиума.

Бяла продължи победната си серия в женското първенство

Виктор Костов стана шампион на България по сумо при мъжете в абсолютната категория „Оупън“

България загуби от Южна Корея на Световното отборно по бадминтон

Локомотив (ГО) се класира за Суперфиналите, Шумен 61 изравни серията срещу Спартак (Варна)

Александра Костадинова: Златото наистина тежи, но Карлос го заслужава!

Насар: На европейското карах на по-ниски обороти, на световното няма да бъде така

Бижу на Неделев, куриозен автогол и Наумов върнаха Ботев (Пд) в битката за Европа

Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

Разправии и след мача на Славия (видео)

Съставите на Милан и Ювентус, Йълдъз отново е на пейката

Автогол зарадва Черно море на "Лаута"! "Моряците" изместиха Локо (Пд) от петото място

Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

