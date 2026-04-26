Тадей Погачар спечели за четвърти път Лиеж-Бастон-Лиеж

Световният шампион в шосейното колоездене Тадей Погачар спечели за четвърти път в кариерата си състезанието Лиеж-Бастон-Лиеж.

Словенецът премина 259,5-километровата дистанция за 5 часа, 50 минути и 28 секунди и взе 13-а титла от някой от петте монумента (бел. р. - петте най-престижни еднодневни състезания, включващи още Милано-Сан Ремо, Обиколката на Фландрия, Париж-Рубе и Обиколката на Ломбардия).

Paul Seixas cracks on the final climb as Tadej Pogačar applies the pressure — what a battle! pic.twitter.com/tGh4QhCwws — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) April 26, 2026

За Погачар това бе трета поредна титла в Лиеж, но този път тя дойде много трудна след впечатляваща битка с 19-годишния суперталант на френското колоездене Пол Сексас. Погачар и Сексас бяха рамо до рамо до финалното изкачване по-малко от 14 километра преди края, когато четирикратният шампион в "Тур дьо Франс" осъществи атака, на която младият му съперник нямаше отговор.

Сексас, който опитваше да стане първият французин с победа в Лиеж-Бастон-Лиеж от 1980 година насам, все пак остана втори на 45 секунди зад победителя. Олимпийският шампион от Белгия Ремко Евенепул пък завърши трети след спринт за последното място на подиума.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages