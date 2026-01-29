Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Юрист застана начело на родната федерация по сумо

Юрист застана начело на родната федерация по сумо

  • 29 яну 2026 | 12:13
  • 249
  • 0
Юрист застана начело на родната федерация по сумо

Валери Николов беше избран за президент на Българската федерация по сумо. 60-годишният юрист получи пълно доверие по време на Общото събрание на федерацията.

Валери Николов е роден на 26 септември 1966 г. в Лом. Завършил е висше образование в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", специалност "Право". Член на Адвокатска колегия - Монтана от 1994 г.

В Управителния съвет на Българската федерация по сумо заедно с председателя влизат Христо Христов и Силвия Спасова.

"Амбицирани сме сумото да получи достойно място в българския спорт. Партината, която проправи Котоошу през 2008 г., ставайки първият европеец в историята, спечелил Купата на Императора, е най-ярък пример на вдъхновение. Искаме отново да влезем в режим на вдъхновение в името на талантливите ни деца. А крайната ни цел е да изградим и професионалисти. И да имаме собствена база с професионално дохио“, заяви президентът на Българската федерация по сумо Валери Николов.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

ЦСКА и Локомотив София с Купата на България по бокс при девойките до 15 и 18 години

ЦСКА и Локомотив София с Купата на България по бокс при девойките до 15 и 18 години

  • 29 яну 2026 | 06:23
  • 875
  • 0
Джудото все още няма договор с ММС за финансиране

Джудото все още няма договор с ММС за финансиране

  • 28 яну 2026 | 17:13
  • 1739
  • 1
Официално: Тайсън Фюри се завръща срещу гигант на 11 април

Официално: Тайсън Фюри се завръща срещу гигант на 11 април

  • 28 яну 2026 | 16:16
  • 8970
  • 7
Билетите за SENSHI 30 Grand Prix са в продажба

Билетите за SENSHI 30 Grand Prix са в продажба

  • 28 яну 2026 | 16:07
  • 818
  • 0
Държавното първенство по кикбокс ще събере над 200 състезатели в Козлодуй през уикенда

Държавното първенство по кикбокс ще събере над 200 състезатели в Козлодуй през уикенда

  • 28 яну 2026 | 08:50
  • 736
  • 0
Кикбокс звездите Алберт Краус и Анди Зауер проведоха тренировъчен лагер във Варна

Кикбокс звездите Алберт Краус и Анди Зауер проведоха тренировъчен лагер във Варна

  • 27 яну 2026 | 14:10
  • 435
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

  • 29 яну 2026 | 10:39
  • 17930
  • 35
Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 17033
  • 9
БФС с конгрес през март и нова визия - ето взетите решения от заседанието на Изпълкома

БФС с конгрес през март и нова визия - ето взетите решения от заседанието на Изпълкома

  • 29 яну 2026 | 13:04
  • 4295
  • 0
Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

  • 29 яну 2026 | 06:30
  • 13639
  • 23
Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 12486
  • 8
Криза в Реал Мадрид, Перес изисква промяна в отношението на звездите

Криза в Реал Мадрид, Перес изисква промяна в отношението на звездите

  • 29 яну 2026 | 11:08
  • 5955
  • 13