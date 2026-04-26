Бяла продължи победната си серия в женското първенство

Защитаващият титлата си Бяла продължи безгрешната си серия в "А" РХГ на България при жените с категоричен успех при гостуването си на Академик ПУ с 43:23 (16:9) в среща от предпоследния 5-и кръг от основната фаза на първенството. Шампионките, които вече си осигуриха първото място и домакинско предимство в Суперфинала за титлата, продължават с пълен актив от 13 точки.

Втората среща от кръга не се игра, като Свиленград спечели служебно с 10:0 гостуването си на Етър 64, след като отказа да изчака с 90 минути за освобождаването на залата в Двореца на спорта във Велико Търново. Двубоят беше без съществено значение, тъй като етърки вече си бяха осигурили второто място в класирането, а с това и място в серията за титлата.

"Залата беше ангажирана от сутринта с две други събития, които се забавиха и заради това двубоят между нас и Свиленград можеше да започне в 19:30 часа, вместо в 18:00 часа, както беше по програма. За съжаление гостите отказаха да изчакат с мотива, че ще стане много късно. Да, срещата беше без значение за класирането, но не мога да ги разбера. Пътувал си, пристигнал си в залата, а не можеш да изчакаш малко, за да има мач. Това е неуважение към хандбала", коментира за БТА президентът на Етър Атанас Атанасов.