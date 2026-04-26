  3. Бяла продължи победната си серия в женското първенство

Бяла продължи победната си серия в женското първенство

  • 26 апр 2026 | 20:19
Бяла продължи победната си серия в женското първенство

Защитаващият титлата си Бяла продължи безгрешната си серия в "А" РХГ на България при жените с категоричен успех при гостуването си на Академик ПУ с 43:23 (16:9) в среща от предпоследния 5-и кръг от основната фаза на първенството. Шампионките, които вече си осигуриха първото място и домакинско предимство в Суперфинала за титлата, продължават с пълен актив от 13 точки.

Втората среща от кръга не се игра, като Свиленград спечели служебно с 10:0 гостуването си на Етър 64, след като отказа да изчака с 90 минути за освобождаването на залата в Двореца на спорта във Велико Търново. Двубоят беше без съществено значение, тъй като етърки вече си бяха осигурили второто място в класирането, а с това и място в серията за титлата.

"Залата беше ангажирана от сутринта с две други събития, които се забавиха и заради това двубоят между нас и Свиленград можеше да започне в 19:30 часа, вместо в 18:00 часа, както беше по програма. За съжаление гостите отказаха да изчакат с мотива, че ще стане много късно. Да, срещата беше без значение за класирането, но не мога да ги разбера. Пътувал си, пристигнал си в залата, а не можеш да изчакаш малко, за да има мач. Това е неуважение към хандбала", коментира за БТА президентът на Етър Атанас Атанасов.

Виктор Костов стана шампион на България по сумо при мъжете в абсолютната категория „Оупън“

България загуби от Южна Корея на Световното отборно по бадминтон

Тадей Погачар спечели за четвърти път Лиеж-Бастон-Лиеж

Локомотив (ГО) се класира за Суперфиналите, Шумен 61 изравни серията срещу Спартак (Варна)

Александра Костадинова: Златото наистина тежи, но Карлос го заслужава!

Насар: На европейското карах на по-ниски обороти, на световното няма да бъде така

Бижу на Неделев, куриозен автогол и Наумов върнаха Ботев (Пд) в битката за Европа

Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

Разправии и след мача на Славия (видео)

Съставите на Милан и Ювентус, Йълдъз отново е на пейката

Автогол зарадва Черно море на "Лаута"! "Моряците" изместиха Локо (Пд) от петото място

Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

