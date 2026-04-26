Насар: На европейското карах на по-ниски обороти, на световното няма да бъде така

Европейският шампион по вдигане на тежести в категория до 94 килограма Карлос Насар заяви при прибирането си в България, че не е направил най-силното си състезание, но ще покаже още по-силни резултати на световното първенство в края на годината.

"Радвам се, че имах публика в Грузия. Голямо уважение е, че министърът на младежта и спорта Димитър Илиев дойде да ме посрещне, а зам.-министър Даниела Дашева бе на самото състезание. Това означава много, защото министърът ни помогна да се подготвим много добре. Затова и донесохме толкова медали. Състезанието в Батуми не бе от най-трудните, в които съм участвал, беше малко заварено положение, така да се каже. Но това бе една стъпка напред към следващите ми цели. На това състезание карах на по-ниски обороти, защото не бях толкова добре подготвен, колкото друг път", призна Насар, който стана европейски шампион за четвърти път в Батуми.

"Имаше известна липса на конкуренция на това европейско първенство, макар че арменецът направи едно доста стабилно класиране. На световното първенство няма да бъде така и трябва да бъда готов за по-високи резултати. Първият неуспешен опит в изтласкването не ме притесни. Грешката се получи от бързане, защото преди това дълго време чаках в залата за загрявка. Последният ми опит, който бе за рекорд, не се получи, защото вече бях станал европейски шампион и сякаш ме бе обляла еуфорията и се бях отпуснал. Явно тези 223 килограма не са били предназначени за това състезание", каза още българският национал.

Той призна, че подготовката му за следващите състезания продължава и фокусът му вече е изцяло към световното първенство и Световната купа в края на годината, които ще важат за изготвянето и на олимпийската ранглиста.

"Нямам време за почивка. От началото на следващата седмица започвам тренировки за световното първенство. Само времето ще покаже дали ще има още промени в екипа ми. Смятам, че в момента съм събрал перфектния екип. Те ми помагат много и се надявам, че ще постигнем още много, много победи заедно", коментира щангистът.

"Целият национален отбор на България се представи блестящо. Ангел Русев, Дениз Данев, Иван Димов, Бояна Костадинова, за която това бе много напрегнат момент, Христо Христов - гордея се, че заедно преминаваме през тези трудности. Докато България има такива млади и можещи хора, страната ни ще я има", завърши Насар.

Снимки: Владимир Иванов