  3. Иван Благоев е №1 в българското сумо за 2025 година

Иван Благоев е №1 в българското сумо за 2025 година

  • 15 дек 2025 | 18:56
Иван Благоев е №1 в българското сумо за 2025 година

Българската федерация по сумо награди най-добрите спортисти за 2025-а година на специална церемония. Централата изпраща успешен сезон, в който родните състезатели завоюваха общо десет медала от Световни и Европейски първенства за мъже и жени.

Сумист номер 1 на България за 2005 година стана Иван Благоев. Той е европейски шампион в категория до 100 кг на първенството на Стария континент в Унгария, след което извоюва и бронзов медал от световното първенство в Тайланд.

Европейският шампион по сумо Калоян Иванов: Работата с децата е привилегия
Европейският шампион по сумо Калоян Иванов: Работата с децата е привилегия

„Благодаря на Българска федерация сумо, на домакините, на всички медии. Тези успехи са една много малка част от труда, който хвърляме. А ние си знаем колко е той. Сумото обърна живота ми. Започнах с борба, но сумото е моят спорт. За съжаление, вече съм на финалната права предвид възрастта ми, но успехите дойдоха точно накрая. И искам да кажа на всички млади, които виждам тук, да продължават в същия дух, да се трудят. Да бъдем задружни и да успяваме все повече и повече“, каза сумист номер 1 на България за 2025 година.

Той се занимава с този спорт от 11 години, като преди това е тренирал борба. Има участие на десет Европейски и шест Световни първенства. Двукратен европейски шампион, европейски вицешампион, 4-кратен бронзов медалист в категории до 100 и до 115 кг, трети и в абсолютна категория, и отборно. Бронзов медалист и от Европейските игри в Краков през 2023 година. Със запомнящо се присъствие и на Световните първенства, на които след две пети места заслужи и два пъти да е трети в света. Освен успехите си в спорта работи в адвокатска кантора.

Съдията беше принуден да се намеси, след като един сумо борец претърпя инцидент с колана си /ВИДЕО/
Съдията беше принуден да се намеси, след като един сумо борец претърпя инцидент с колана си /ВИДЕО/

Федерацията отличи още десет шампиони и медалисти - Атанас Колев, Пресиян Михов, Здравко Станев, Изабела Дервишева, Симеон Пенев, Михаела Христова, Виктор Костов, Калоян Иванов, Габриела Спасова и Симеон Станкович.

„Поздравявам всички в тази зала. Състезатели, треньори, членовете на федерацията. Изпращаме една много успешна година и за нас удоволствие да се съберем, за да отличим най-успешните си състезатели“, каза Христо Христов, генерален секретар и треньор на националния отбор.

Поздравителен адрес за церемонията изпрати министърът на младежта и спорта Иван Пешев.

