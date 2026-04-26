Александра Костадинова: Златото наистина тежи, но Карлос го заслужава!

Европейският шампион по вдигане на тежести в категория до 94 килограма Карлос Насар заяви при прибирането си в България, че не е направил най-силното си състезание, но ще покаже още по-силни резултати на световното първенство в края на годината.

“Чувствам се, изключително добре. Така, както и очаквах. Моето момче спечели цели 3 медала! Наистина съм много щастлива. Смятам, че той изпълни целта си за това европейско. Всичко мина по план”, заяви половинката на Карлос Насар Александра Костадинова.

“Златото наистина тежи! Той го заслужава и е достатъчно силен, за да си поеме тази тежест. Аз помагам с това, с което мога. Най-вече той да е спокоен и да се съсредоточи върху това, в което е най-добър”, добави бившият капитан на женския волейболен отбор на ЦСКА.