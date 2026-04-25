Българка беше избрана за вицепрезидент на Световната федерация по бадминтон

Виктория Цветанова беше избрана за вицепрезидент на Световната федерация по бадминтон, обединяваща 203 държави членки. Това стана факт на Конгреса на централата в Хорсенс (Дания).

Издигнатата от Българска федерация бадминтон българка получи доверието на делегатите пред погледа на члена на Международния олимпийски комитет и президент на световната централа Кунинг Патама Лийсвадтракул.

"С това Виктория Цветанова се превърна в една от най-високо поставените българки в ръководството на международни спортни федерации!", написаха от БФ Бадминтон във Фейсбук.

Виктория Цветанова е дъщеря на бившия треньор на Петя Неделчева - Орлин Цветанов и на Диана Колева-Цветанова която представя България на Олимпийските игри през 1992, 1996 и 2000 година.