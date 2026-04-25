България стартира с поражение от Тайланд на Световното отборно първенство по бадминтон

Националният тим на България по бадминтон за жени допусна поражение в първия си мач от група “Д” на Световното отборно първенство "Thomas & Uber Cup" в Хорсенс (Дания). В изключително равностоен сблъсък националките отстъпиха пред Тайланд с 2:3.

В първата среща Калояна Налбантова успя да се наложи бившата световна шампионка и номер 7 в световната ранглиста за жени Ратчанок Интанон с 21:23, 21:14, 24:22 за 75 минути на корта. В третия гейм българката преодоля изоставане от 9:15, но изравни 18:18 и с три поредни точки в края спечели мача, за да даде аванс на България.

След това Тайланд стигна до 2:1 след победи на Порнпауи Чочувонг над Гергана Павлова с 21:16, 21:6 за 35 минути и на Супанида Катетонг срещу 15-годишната Елена Попиванова с 21:10, 21:4 за 22 минути.

В четвъртата среща петкратните европейски шампионки на двойки жени и номер 10 в световната ранглиста Стефани Стоева и Габриела Стоева изравниха 2:2 за България след успех над Беняпа Аимсаар и Суписара Паевсампран с 21:11, 15:21, 21:9 за 52 минути. В решителната трета част сестрите доминираха изцяло и без проблеми затвориха мача.

В последния двубой обаче Орнича Йонгсапорнпарн и Дженича Суджайпрапарат надделяха над сестрите Елена и Цветина Попиванови с 21:4, 21:6 за 24 минути и донесоха крайния успех за Тайланд с 3:2.

Следващата среща на България е на 26 април срещу тима на Република Корея, който започна с победа с 5:0 над Испания.