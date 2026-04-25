Швьонтек напусна турнира в Мадрид заради заболяване

Бившата водачка в световната ранглиста по тенис при жените Ига Швьонтек бе принудена да се откаже в решителния сет на мача си с американката Ан Ли от третия кръг на турнира в Мадрид от сериите УТА 1000.

Полякинята, която спечели титлата в испанската столица през 2024 година, изоставаше с 6:7(4), 6:2, 0:3, когато реши да се оттегли поради заболяване. Швьонтек изгледаше неразположена от самото начало на двубоя и с това вероятно може да се обясни слабата ѝ игра.

В четвъртия кръг Ли ще срещне канадката Лейла Ани Фернандес, която отстрани Ива Йович от САЩ след 3:6, 6:3, 6:2.

Място сред най-добрите осем намери и Мира Андреева. Рускинята, която е номер 9 в схемата, нямаше особени проблеми срещу Далма Галфи от Унгария и я надигра с 6:3, 6:2 за 91 минути.

Нейната следваща съперничка ще бъде друга унгарка - Анна Бондар, която елиминира чешката квалификантка Лаура Самсон със 7:6(3), 6:1.

Към следващия етап в Мадрид продължава и първата ракета на Швейцария Белинда Бенчич, която спечели с 6:2, 7:6(6) срещу Даяна Шнайдер от Русия.