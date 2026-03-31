Александър Александров атакува остро Стилиян Петров и Георги Градев

  • 31 март 2026 | 19:52
Бившият национал на България Александър Александров говори при пристигането на "лъвовете" на родна земя след триумфа в Индонезия.

"Знаем каква личност бе Борислав Михайлов за българския футбол. И като футболист, и като президент. Загубихме една голяма личност, но в България започваме да го споменаваме, когато загубим някого. Много е тъжно, че доста хора, които изказват съболезнования за него, са една от причините. Преди години знаете колко много го нападаха. И бившият капитан на националния отбор, и Градев, който е изключителна вреда за българския спорт. Един от хората, които причиниха на Боби Михайлов и семейството му, доста проблеми.

В България, който напада и плюе, е харесван, което е жалко. Стилиян Петров прави благотворителен мач. Явно и той има някакви грехове, които изпитва. Той по-добре да ви каже. Загубихме много голяма личност за българския футбол. Това е истината.

Хейтът в България е на много голямо ниво. Бивши съотборници и Стилиян Петров атакуват президента, но и играчите, което е смешно.

Истината е, че българските клубове трябва да дават футболисти на националния отбор. Играчите идват от клубовете. Ние трябва да подкрепяме момчетата, които защитават националната фланелка. Има доста промени при Георги Иванов.

Заедно трябва да работим за развитието на българския футбол, за да отидем на по-високо ниво. Иванов прави доста промени и те ще се видят. Трябва да мине доста време, за да видим промените", заяви Александров.

Снимки: Владимир Иванов

