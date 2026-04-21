Видич: В Лондон не казват името на консула, а на Бербатов, Стоичков и Стилиян

Направилият забележителна кариера Немяна Видич смята, че както сърбите, така и ние българите трябва да се трудим повече от нормалното, за да бъде оценявани по света. Някогашният защитник на Манчестър Юнайтед гостува в студиото на Sportal.bg.

“В Сърбия имаме подобни проблеми на вашите. Мисля, че сме много далеч от другите държави. Трябва да се работи от школите. Треньорите са другото нещо, в което трябва да се инвестира. Те трябва да са хора, които да обучават новата генерация. Вярвам, че България и Сърбия разполагат с таланти заслужват повече, отколкото имат в момента. Нужен е план и много работа. В Сърбия имаме добри играчи на по 17-18 играчи, но физически и ментално не са готови да играят на топ ниво. Когато един клуб вземе сръбски играчи и той не се развие по очаквания начин, това носи отрицателен имидж. Това е като в бизнеса – ако нямаш добър продукт, търсенето намалява. Действаме сами от години. Държавата трябва да обърне внимание, защото спортистите са посланици на своите държави. Ето, когато отидеш в Лондон, не казват името на консула, а на Бербатов, Стоичков и Стилиян”, каза Видич.

Видич: Имате работа да вършите, ние в Сърбия също имаме проблеми за решаване

Неманя Видич за Бербатов: Какъв играч беше само…

Видич: Бях контузен преди финала с Челси, но Фъргюсън ми каза, че ще играя

Видич: С Кристиано в състава не трябваше да допуснем гол, защото той ще вкара и ще бием