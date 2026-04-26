Норис: Всички искаме Макс да е във Формула 1

Световният шампион Ландо Норис коментира възможността Макс Верстапен да напусне Формула 1 и каза, че всички искат четирикратният световен първенец да продължи да бъде част от спорта и след края на 2026 година.

Не е тайна, че в момента Верстапен не е никак доволен от правилата във Формула 1 и тепърва ще стане ясно дали неговото мнение ще се промени след направените промени по тях. Те ще направят своя дебют в Маями следващата седмица, а надеждите на всички са сега критиките към правилата да спаднат.

Със сигурност мнението на Верстапен ще бъде в центъра на вниманието, тъй като именно нидерландецът е най-големият критик на тези правила от началото на годината, което допълнително засили спекулациите около неговото бъдеще в световния шампионат. А в свое интервю за Sky Sports F1 действащият шампион Норис заяви, че всички, включително и той, ще се радват, ако Верстапен реши да остане във Формула 1.

„Дали ми харесва да се състезавам с него? И да, и не, но това е защото той, според мен, е един от най-добрите пилоти в цялата история на Формула 1. Той в твърд борец и понякога прави живота на другите много труден, но това е хубаво, нали?



„Аз мисля, че всички искат Макс във Формула 1. Кой знае? Нямам идея какво ще реши да направи той. Разбира се, аз искам да се състезавам срещу него възможно най-дълго, защото ние винаги искаме да се доказваме срещу най-добрите, а той е точно това.



„Така че да, питайте него. Предполагам той може да направи каквото си поиска. Той си е заслужил това право. Той не е длъжен на никого. Хареса ми да го гледам в GT състезанията. Така че да, той си е заслужил правото да прави каквото си поиска“, каза световният шампион.

Снимки: Gettyimages