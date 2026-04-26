  Sportal.bg
  Моторни спортове
  Кими Антонели отправи ясно послание към съотборника си Ръсел

Кими Антонели отправи ясно послание към съотборника си Ръсел

  26 апр 2026 | 11:02
  • 700
  • 0

Лидерът в световния шампионат във Формула 1 Андреа Кими Антонели отправи ясно послание към своя съотборник в Мерцедес Джордж Ръсел преди подновяването на сезон 2026 в Маями идната седмица.

В първите три състезателни уикенда за годината двамата си поделиха победите, след като Ръсел триумфира в Австралия, а Антонели спечели в Китай и Япония. Така италианецът стана най-младия лидер в генералното класиране в историята на Формула 1 и самият той признава, че вниманието, което привлича към себе си, може да му изиграе лоша шега, заради липсата му на опит. В същото време 19-годишният Антонели заяви, че е уверен в способностите си да се бори за титлата, ако тази възможност се отвори пред него.

Ръсел: С Антонели имаме равни шансове за титлата
Ръсел: С Антонели имаме равни шансове за титлата

„Лесно е да загубиш фокус и да се отнесеш, когато всички празнуват теб. Аз също така забелязах, че очакванията към мен се промениха значително.

„Опитът е най-голямата ми слабост спрямо пилот като Джордж, в това няма съмнение. Опитът не може да се купи. Но аз съм уверен, че ще имам шанс, ако възможността се отвори. Работя към това от много години и първата ми победа показа, че аз мога да победя всеки, ако реализирам моя потенциал.

„За да направя това, аз трябва да усвоя основите правилно. Аз и моят екип постоянно си напомняме това“, каза Антонели в интервю за BILD.

Снимки: Gettyimages

