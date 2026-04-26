Манол Георгиев: Ще се борим до последно

Едноименният тим на Созопол срази закъсалия Асеновец с 4:1 в Асеновград. Срещата е от 31-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Манол Георгиев, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

Созопол безмилостен в Асеновград

„Истината е, че днес просто не успяхме да влезем добре в мача. Поведоха ни рано, но реагирахме и изравнихме. До края на полувремето резултатът остана 1:1, като лошото е, че не успяхме да вкараме втори гол, който щеше да промени коренно ситуацията. Второто полувреме ни поведоха отново и ние пак пропуснахме изгодна ситуация. След това просто не успяхме да се противопоставим на противника до края на двубоя. Остават още седем мача, ясно е, че сме в трудна ситуация, но няма да се откажем до последно“.

