Созопол безмилостен в Асеновград

Едноименният тим на Созопол срази закъсалия Асеновец с 4:1 в Асеновград. Срещата е от 31-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Отлично начало за селекцията на Петър Кюмюрджиев. Бяха изминали само 180 секунди, когато Валентин Иванов разтресе мрежата на домакините. Ерай Карадайъ изравни в 20-ата минута. Четвърт час след почивката, влезлия като резерва Димитър Николов вкара от фаул за 1:2. После Никола Лалев пропусна да изравни. Димитър Жеков реализира третото попадение в 75-ата минута. В 83-ата пък Валентин Иванов се разписа за втори път.