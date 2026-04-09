Асеновец победи Секирово

Асеновец (Асеновград) надви у дома Секирово (Раковски) с 2:1. Срещата е от 29-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана интригуващ двубой с доста положения за гол. Играч на гостите тресна гредата на противниковата врата в 5-ата минута. Филип Колев даде преднина на Асеновец в 30-ата минута. В 50-ата Тони Лесов изравни. След десетина минути, Атанас Зехиров реализира победното попадение. Каан Али и Георги Георгиев пропуснаха по два пъти да вкарат във вратата на Секирово. Същото веднъж стори и съотборника им Джунейт Яшар.