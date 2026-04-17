СФК Раковски спечели, но даде жертва, от Асеновец с извинения и пожелания за скорошно оздравяване на пострадалият

  • 17 апр 2026 | 21:32
  • 378
  • 0
СФК Раковски спечели, но даде жертва, от Асеновец с извинения и пожелания за скорошно оздравяване на пострадалият

СФК Раковски от едноименния град победи у дома Асеновец (Асеновград) с 2:0. Срещата е от 30-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Опашкарското дерби започна зловещо. В 5-ата минута Омар Адел Мохамед опита да изрита висока топка напред, но Георги Балджийски го изпревари и я отклони с глава. Асеновградският футболист обаче вече беше замахнал и го ритна в лицето. Съдията му вдигна червен картон. Балджийски пък моментално беше откаран в болницата със счупен нос. До почивката, най-интересното беше удара в гредата на Георги Георгиев от Асеновец. Домакините започнаха по-активно втората част и играещия треньорски тандем материализира предимството. Петър Атанасов проби, центрира и Валери Домовчийски вкара с глава в 52-ата минута. В 58-ата, Домовчийски подаде и Стефан Рабаджийски фиксира окончателното 2:0. После мача спокойно се доигра.  

След края му, пред Sportal.bg, от щаба на Асеновец поднесоха извиненията си за нелепо причинената тежка травма на Георги Балджийски и му пожелаха скорошно оздравяване.

