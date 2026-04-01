Дубълът на Локо (Пловдив) си тръгна с точките от Асеновград

Локомотив II (Пловдив) се наложи с 2:1 над Асеновец в Асеновград. Срещата е от 27-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана интересен, динамичен двубой. Даниел Маджаров излезе по диагонала и стреля за 0:1, десетина минути от началото. След още толкова време, Атанас Зехиров отправи топовен шут от 35 метра, топката се отби в гредата и премина по голлинията на пловдивчани. Стефан Николов изравни с глава в 30-ата минута, след пробив и центриране на Джунейт Яшар. Съотборникът им Никола Лалев не успя да направи обрат от два опита. 120 секунди преди почивката, Ерай Карадайъ насочи топката с глава, но вратарят на Локо Антонио Вардин изби кълбото в гредата. Втората част започна равностойно. В средата й, Мерт Салим вкара за окончателното 1:2. После футболистите на Асеновец се втурнаха напред, оголиха тила си и на няколко пъти съперникът можеше да им вкара още голове.