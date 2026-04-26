Хорнър: От Либърти Медия ме поканиха на „Херес“

Появата на бившия шеф на Ред Бул във Формула 1 Кристиан Хорнър в бокса на Хонда вчера на пистата „Херес“ породи слухове, че британецът може би търси път към MotoGP.

Хорнър беше уволнен след Гран При на Великобритания миналата година и оттогава насам упорито търси начин да се върне във Формула 1, но засега безуспешно.

Ex Redbull Team Principal Christian Horner at the #SpanishGP today #MotoGP pic.twitter.com/eiB99ESMPx — Desi Racing Co (@DesiRacingco) April 25, 2026

Хорнър се появи в падока на MotoGP

„Разбирате, че в момента имам достатъчно свободно време – обясни пред TNT Sports Хорнър. – И затова от MotoGP и Либърти Медия ме поканиха тук, за да погледам, аз винаги съм обичал моторните спортове.

„Мисля, че за последно бях на състезание от MotoGP през 2005 година на „Ещорил“. Така че ми е интересно да видя какво се случва тук, как се развива шампионатът. Сега Формула 1 и MotoGP имат общ собственик на търговските права и се радвам, че успях да се запозная с пилоти и отборите, да почувствам ентусиазираната атмосфера тук.“

Защо Марк Маркес не получи наказание във вчерашния спринт на "Херес"?

Хорнър не отхвърли категорично спекулациите, че може да се появи в MotoGP, но на няколко пъти повтори, че само гледа и определи слуховете като „неизбежни“.

Марк Маркес падна, но все пак се пребори за победата в хаотичния спринт на "Херес"

Снимки: Gettyimages