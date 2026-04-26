Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Карлос Насар се прибира триумфално след четвъртата си европейска титла
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хорнър: От Либърти Медия ме поканиха на „Херес“

Хорнър: От Либърти Медия ме поканиха на „Херес“

  • 26 апр 2026 | 13:40
  • 489
  • 0

Появата на бившия шеф на Ред Бул във Формула 1 Кристиан Хорнър в бокса на Хонда вчера на пистата „Херес“ породи слухове, че британецът може би търси път към MotoGP.

Хорнър беше уволнен след Гран При на Великобритания миналата година и оттогава насам упорито търси начин да се върне във Формула 1, но засега безуспешно.

Хорнър се появи в падока на MotoGP

„Разбирате, че в момента имам достатъчно свободно време – обясни пред TNT Sports Хорнър. – И затова от MotoGP и Либърти Медия ме поканиха тук, за да погледам, аз винаги съм обичал моторните спортове.

„Мисля, че за последно бях на състезание от MotoGP през 2005 година на „Ещорил“. Така че ми е интересно да видя какво се случва тук, как се развива шампионатът. Сега Формула 1 и MotoGP имат общ собственик на търговските права и се радвам, че успях да се запозная с пилоти и отборите, да почувствам ентусиазираната атмосфера тук.“

Защо Марк Маркес не получи наказание във вчерашния спринт на "Херес"?

Хорнър не отхвърли категорично спекулациите, че може да се появи в MotoGP, но на няколко пъти повтори, че само гледа и определи слуховете като „неизбежни“.

Марк Маркес падна, но все пак се пребори за победата в хаотичния спринт на "Херес"
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Испания в MotoGP

  • 26 апр 2026 | 08:23
  • 5023
  • 0
Шампионът Маркес ще опита да спре победната серия на Бедзеки пред родна публика

  • 26 апр 2026 | 07:12
  • 4108
  • 0
Николай Грязин завърши съботните отсечки 6-и

  • 25 апр 2026 | 21:23
  • 1027
  • 0
Солберг догони Ожие в рали „Канарски острови“

  • 25 апр 2026 | 21:10
  • 792
  • 0
Николай Златков влезе в топ 10 на Европейския планински шампионат

  • 25 апр 2026 | 20:55
  • 941
  • 1
Мартин Стоянов дебютира с три подиума във Формула Къп

  • 25 апр 2026 | 20:31
  • 1074
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Голям скандал на "Овча купел"! Венци Стефанов слезе при агитката, закани се на ултрасите

  • 26 апр 2026 | 14:33
  • 12010
  • 27
Великият Карлос Насар се прибира в България

  • 26 апр 2026 | 14:53
  • 7741
  • 25
Най-добрият! Везенков отново е MVP на Евролигата!

  • 26 апр 2026 | 11:43
  • 7033
  • 27
Славия 1:0 Ботев (Враца), червен картон и греда за гостите

  • 26 апр 2026 | 15:05
  • 3440
  • 5
Христо Стоичков поздрави Везенков за втората му награда MVP в Евролигата

  • 26 апр 2026 | 14:25
  • 998
  • 1
Здрава битка в Кърджали между Арда и Ботев (Пловдив)

  • 26 апр 2026 | 07:06
  • 6289
  • 4