Христо Стоичков поздрави Везенков за втората му награда MVP в Евролигата

Карлос Насар се прибира триумфално след четвъртата си европейска титла
  • 26 апр 2026 | 14:25
Легендата на българския и световния футбол Христо Стоичков поздрави Александър Везенков за спечеления приз за най-полезен състезател на редовния сезон в Евролигата от страна на родния баскетболист.

Най-добрият! Везенков отново е MVP на Евролигата!

По-рано днес от Евролигата обявиха, че Везенков е избран за MVP на редовния сезон 2025/26. За него това е втори път, в който той печели този приз след сезон 2022/23, като и в двата случая българинът защитава цветовете на гръцкия гранд Олимпиакос.

„Поздравления, Саша! Ти си MVP на Евролигата!!! Какъв момент за България! Накара цяла нация да се изправи на крака!! Запомни това: ти вписа името си в историята. България се гордее и аз съм много горд! А сега ти и твоят отбор отивайте да спечелите Евролигата!! Вие го заслужавате, вие сте най-добрия отбор, а на всички фенове на Олимпиакос – страхотно изживяване! Поздрави, Христо Стоичков! Чао“, каза Камата.

Снимки: Imago

