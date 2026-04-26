Христо Стоичков поздрави Везенков за втората му награда MVP в Евролигата

Легендата на българския и световния футбол Христо Стоичков поздрави Александър Везенков за спечеления приз за най-полезен състезател на редовния сезон в Евролигата от страна на родния баскетболист.

Най-добрият! Везенков отново е MVP на Евролигата!

По-рано днес от Евролигата обявиха, че Везенков е избран за MVP на редовния сезон 2025/26. За него това е втори път, в който той печели този приз след сезон 2022/23, като и в двата случая българинът защитава цветовете на гръцкия гранд Олимпиакос.

🇧🇬🌟 EuroLeague MVP Sasha Vezenkov gets his flowers from Bulgarian icon Hristo Stoichkov after an unreal regular season



The love is certainly mutual! pic.twitter.com/JZeC1AtpRH — EuroLeague (@EuroLeague) April 26, 2026

„Поздравления, Саша! Ти си MVP на Евролигата!!! Какъв момент за България! Накара цяла нация да се изправи на крака!! Запомни това: ти вписа името си в историята. България се гордее и аз съм много горд! А сега ти и твоят отбор отивайте да спечелите Евролигата!! Вие го заслужавате, вие сте най-добрия отбор, а на всички фенове на Олимпиакос – страхотно изживяване! Поздрави, Христо Стоичков! Чао“, каза Камата.

Снимки: Imago