Шампионът Маркес ще опита да спре победната серия на Бедзеки пред родна публика

Световният шампион Марк Маркес ще се опита да прекъсне победната серия на лидера в генералното класиране в MotoGP Марко Бедзеки по време на днешната Гран При на Испания на пистата „Херес“.

Испанецът си осигури най-добрата изходна позиция за битката в Андалусия, тъй като именно той ще потегли от полпозишъна, а до него на първата редица ще застанат Йоан Зарко и Фабио Ди Джанантонио. Победителят от последните пет състезания в MotoGP Бедзеки ще оглави втория ред в преследването на своя шести пореден триумф. Италианецът също така е в серия от 121 последователни обиколки начело на колоната и ще се надява на добър старт, ако иска да удължи тази своя серия.

До пилот на Априлия на втора редица ще застанат миналогодишният победител в Гран При на Испания Алекс Маркес и Педро Акоста с КТМ, а зад тях на третия ред ще се наредят Енеа Бастианини, Раул Фернандес и Франческо Баная. Тримата стартира с по една позиция напред спрямо класирането си в квалификацията заради наказанието на Хорхе Мартин, който ще потегли десети, след като беше преместен с три места назад заради препречване на Алекс Маркес в петъчната официална тренировка.

Във вчерашния спринт, който се проведе при смесени условия, победата грабна Марк Маркес, а заедно с него на подиума се качиха Баная и тръгналият едва 18-ти Франко Морбидели. Днес обаче над „Херес“ не се очакват превалявания, което би трябвало да направи задачата на пилотите доста по-лесна.

Състезанието за Гран При на Испания, четвърти кръг за сезон 2026 в MotoGP, стартира в 15:00 часа българско време и ще може да бъде проследена на живо на Sportal.bg.

