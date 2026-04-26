Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Шампионът Маркес ще опита да спре победната серия на Бедзеки пред родна публика

Шампионът Маркес ще опита да спре победната серия на Бедзеки пред родна публика

  • 26 апр 2026 | 07:12
  • 349
  • 0

Световният шампион Марк Маркес ще се опита да прекъсне победната серия на лидера в генералното класиране в MotoGP Марко Бедзеки по време на днешната Гран При на Испания на пистата „Херес“.

Испанецът си осигури най-добрата изходна позиция за битката в Андалусия, тъй като именно той ще потегли от полпозишъна, а до него на първата редица ще застанат Йоан Зарко и Фабио Ди Джанантонио. Победителят от последните пет състезания в MotoGP Бедзеки ще оглави втория ред в преследването на своя шести пореден триумф. Италианецът също така е в серия от 121 последователни обиколки начело на колоната и ще се надява на добър старт, ако иска да удължи тази своя серия.

Марк Маркес триумфира в мократа квалификация на "Херес" за първи пол за сезона
До пилот на Априлия на втора редица ще застанат миналогодишният победител в Гран При на Испания Алекс Маркес и Педро Акоста с КТМ, а зад тях на третия ред ще се наредят Енеа Бастианини, Раул Фернандес и Франческо Баная. Тримата стартира с по една позиция напред спрямо класирането си в квалификацията заради наказанието на Хорхе Мартин, който ще потегли десети, след като беше преместен с три места назад заради препречване на Алекс Маркес в петъчната официална тренировка.

Във вчерашния спринт, който се проведе при смесени условия, победата грабна Марк Маркес, а заедно с него на подиума се качиха Баная и тръгналият едва 18-ти Франко Морбидели. Днес обаче над „Херес“ не се очакват превалявания, което би трябвало да направи задачата на пилотите доста по-лесна.

Марк Маркес падна, но все пак се пребори за победата в хаотичния спринт на "Херес"
Състезанието за Гран При на Испания, четвърти кръг за сезон 2026 в MotoGP, стартира в 15:00 часа българско време и ще може да бъде проследена на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Испания в MotoGP
Следвай ни:

