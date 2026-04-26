Най-добрият! Везенков отново е MVP на Евролигата!

За втори път в кариерата си Александър Везенков бе избран за MVP (най-полезен играч) на редовния сезон в Евролигата. Най-авторитетното клубно състезание на Стария континент обяви официално, че българският ас на Олимпиакос за втори път в кариерата си е носител на престижното индивидуално отличие.

⭐️⭐️ Sasha Vezenkov is your 2025–26 EuroLeague MVP



The @Olympiacos_BC forward becomes the first repeat MVP winner since Anthony Parker (2005–06)



Etching his legacy higher with every season 👏



— EuroLeague (@EuroLeague) April 26, 2026

Саша бе определен за №1 на редовния сезон на турнира и през 2023 г. Тогава, както и сега, крилото грабна и наградата за топреализатор на редовния сезон в елитната надпревара, носеща името на покойния Алфонсо Форд.

Везенков бе избран за четвърти път в идеалния отбор на Евролигата

Везенков бе с основен принос за това Олимпиакос да завърши на първото място в крайното класиране на редовния сезон на Евролигата. Той постигна най-високия рейтинг на КПД (коефициент на полезно действие) за сезона в турнира - 23.1 Саша стана и водещия реализатор на Евролигата с 19.4 точки средно на мач. Везенков завърши сезон 2025/26 и като лидер по дефанзивни борби с 5.1. В класацията за общо борби българинът е пети с 6.6.

По-рано бе обявено, че Везенков е част и от идеалната петица на Евролигата, а в нея компания му правят Силвен Франсиско, Жан Монтеро, Илайджа Брайънт и Никола Милутинов.

През миналия сезон Саша се размина със званието MVP на редовния сезон, след като пред него беше предпочетен гардът на Панатинайкос Кендрик Нън. През сезон 2024/25 Везенков стана и първият носител на наградата за MVP на плейофите на Евролигата.

Снимки: Imago