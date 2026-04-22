Йос Верстапен: Ламбиазе отива в Макларън за много пари

Йос Верстапен се включи в дискусията за бъдещето на Джанпиеро Ламбиазе, който в края на 2027 година ще напусне Ред Бул и от началото на 2028 официално вече ще работи в Макларън. Веднага, след като стана ясно, че Ламбиазе си тръгва, Йос потвърди, че е знаел от по-рано за предстоящата раздяла.

След това Макс Верстапен допълни, че двамата с Ламбиазе са обсъждали напускането му и инженерът едва ли не е поискал одобрението му, за да подпише с Макларън.

Също така, Верстапен-старши обясни, че подкрепя решението на Ламбиазе, както и че той трябва да “сграбчи с две ръце тази възможност”.

Сега обаче Йос се раздразни от обясненията на шефа на Макларън Андреа Стела, който беше цитиран в нидерландското издание Formule1.nl, че Ламбиазе отива в британския тим защото отборът е станал много привлекателен за най-добрите таланти във Формула 1.

И Йос реши да уточни в Туитър, че Ламбиазе ще се премести в Уокинг “защото те му предлагат много пари”.

Снимки: Gettyimages