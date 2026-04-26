Здрава битка в Кърджали между Арда и Ботев (Пловдив)

Отборите на Арда (Кърджали) и Ботев (Пловдив) ще се изправят един срещу друг в мач от 31-ия кръг на efbet Лига. Двубоят ще започне в 19:00 часа на стадион "Арена Арда" в Кърджали, а битката е много важна в борбата за петото място.

Арда заема третата позиция в групата за Лигата на конфренциите с 44 точки след 30 изиграни мача и с голова разлика 33:27. Домакините имат четири точки преднина именно пред Ботев (Пловдив), който е събрал 40 пункта със същия брой изиграни срещи и голова разлика 40:37.

Отборът на Александър Турнчев показва непостоянна форма в последните си пет мача с три победи и две загуби. Преди дни Арда претърпя тежко поражение с 0:4 от Локомотив (Пловдив) в турнира за Купата на България.

От друга страна, Ботев (Пловдив) има три победи, едно равенство и едно поражение в последните пет битки, а преди седмица отнесе с 0:3 Добруджа в Добрич.

АРДА - БОТЕВ (ПЛОВДИВ)

Стадион: "Арена Арда", Кърджали

Главен съдия: Волен Чинков

Начало: 19:00 часа