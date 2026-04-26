Исак Соле: Вярвайте в нас и нека всички бъдем обединени за сряда

Болезненото поражение от Левски не остана без реакция в лагера на ЦСКА. След загубата с 1:3 халфът Исак Соле се обърна към „червената“ общност с послание за единство и поглед към предстоящата битка в сряда срещу Лудогорец за Купата на България.

Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

“Здравейте, всички! Най-трудното нещо е да вдигнеш глава и да продължиш напред. Вчера не беше нашият ден, но утре ще бъде по-добър. Вярвайте в нас и нека всички бъдем обединени за сряда”, написа Исак Соле на стори в Инстаграм.