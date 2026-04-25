Майкъла: Страхлив треньор и страхливи играчи

Бившият футболист на ЦСКА Георги Илиев - Майкъла се изказа много критично към треньора на отбора Христо Янев след загубата на “червените” от Левски. “Сините” се наложиха с 3:1 след обрат.

„Ако искаш да дадеш шанс на българите, ги пускаш два-три мача по-рано, а не да ги пуснеш директно срещу Левски. Това е типично българската простотия. Не е сериозно и е страхливо. ЦСКА загуби от страх. Имаме много по-високо качество на играта. Ние всеки мач сменяме 4-5 играча. Във футбола има едно правило, когато биеш, смени не се правят. Страхлив треньор и страхливи играчи“, добави той.

„Не може да кажем какво ще стане. Големите отбори са Левски и Лудогорец. Когато не биеш тези отбори, не си за ЦСКА. Ако Левски не го направи, не си за Левски. Тук няма компромиси. Ако не биеш Левски и Лудогорец, не си за ЦСКА.

Днес направи една много голяма грешка. Той отиде пред публиката преди мача, а това не се прави. Надявам се в сряда, че ще повторим добрата игра от Разград.

Впечатлен съм от новия собственик на Левски, защото първо започна да говори за стадион", каза Георги Илиев.