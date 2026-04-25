  Майкъла: Страхлив треньор и страхливи играчи

  25 апр 2026 | 18:46
Бившият футболист на ЦСКА Георги Илиев - Майкъла се изказа много критично към треньора на отбора Христо Янев след загубата на “червените” от Левски. “Сините” се наложиха с 3:1 след обрат.

Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"
„Ако искаш да дадеш шанс на българите, ги пускаш два-три мача по-рано, а не да ги пуснеш директно срещу Левски. Това е типично българската простотия. Не е сериозно и е страхливо. ЦСКА загуби от страх. Имаме много по-високо качество на играта. Ние всеки мач сменяме 4-5 играча. Във футбола има едно правило, когато биеш, смени не се правят. Страхлив треньор и страхливи играчи“, добави той.

„Не може да кажем какво ще стане. Големите отбори са Левски и Лудогорец. Когато не биеш тези отбори, не си за ЦСКА. Ако Левски не го направи, не си за Левски. Тук няма компромиси. Ако не биеш Левски и Лудогорец, не си за ЦСКА.

Днес направи една много голяма грешка. Той отиде пред публиката преди мача, а това не се прави. Надявам се в сряда, че ще повторим добрата игра от Разград.

Впечатлен съм от новия собственик на Левски, защото първо започна да говори за стадион", каза Георги Илиев.

Още от БГ Футбол

Майкъла: Голямата цел на ЦСКА е Купата

Майкъла: Голямата цел на ЦСКА е Купата

  • 25 апр 2026 | 15:32
  • 1993
  • 11
Хьогмо: Трудно имаме шанс за титлата, следващият ни мач ще е всичко или нищо

Хьогмо: Трудно имаме шанс за титлата, следващият ни мач ще е всичко или нищо

  • 25 апр 2026 | 15:30
  • 2237
  • 5
Алвеша: И близко, и далеч сме! Нормално е да се радвам, емоционален съм

Алвеша: И близко, и далеч сме! Нормално е да се радвам, емоционален съм

  • 25 апр 2026 | 15:27
  • 1340
  • 0
Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

  • 25 апр 2026 | 15:15
  • 83864
  • 218
Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

  • 25 апр 2026 | 17:57
  • 221694
  • 691
"Червените" фенове с шествие преди дербито с Левски

"Червените" фенове с шествие преди дербито с Левски

  • 25 апр 2026 | 14:55
  • 3995
  • 10
Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

  • 25 апр 2026 | 17:57
  • 221694
  • 691
Янев каза защо излезе с резервите, "жегна" Левски и даде пример с Лудогорец

Янев каза защо излезе с резервите, "жегна" Левски и даде пример с Лудогорец

  • 25 апр 2026 | 18:22
  • 38541
  • 113
Веласкес: Вуцов е голям вратар и човек! Искам да благодаря от сърце на публиката

Веласкес: Вуцов е голям вратар и човек! Искам да благодаря от сърце на публиката

  • 25 апр 2026 | 18:36
  • 13368
  • 18
Арсенал 1:0 Нюкасъл, Еберечи Езе откри с красиво попадение

Арсенал 1:0 Нюкасъл, Еберечи Езе откри с красиво попадение

  • 25 апр 2026 | 19:29
  • 2494
  • 2
Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

  • 25 апр 2026 | 15:15
  • 83864
  • 218
Авансът на Барселона пред Реал Мадрид стана двуцифрен, въпрос на време е

Авансът на Барселона пред Реал Мадрид стана двуцифрен, въпрос на време е

  • 25 апр 2026 | 19:04
  • 14436
  • 31