Тунчев готви доста промени срещу Ботев (Пд)

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев планира доста промени по състава за днешния мач с Ботев (Пловдив) спрямо загубата с 0:4 от Локо (Пловдив) в първия полуфинал за купата, пише “Тема спорт”. Шансовете на кърджалийци за финал стават илюзорни и затова тимът ще насочи усилия към спечелване на петото място и участие на бараж за Лигата на конференциите. Преди година Арда спечели този плейоф срещу ЦСКА, но у дома. Сега се очертава да е гост, ако се пребори за петата позиция. При определени обстоятелства и шестото място може да даде билет за бараж за ЛК.

Здрава битка в Кърджали между Арда и Ботев (Пловдив)

Тунчев е бил бесен от поведението на защитниците и халфовете в предишния двубой, затова промени се очакват на тези позиции.

Кърджалийци ще се уповават на добрата си статистика срещу съперника напоследък. “Канарчетата” не са побеждавали небесносините от декември 2023-та, когато печелят с 2:0 като гост.