Душан Косич: Днес имахме страхотен ден

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич сподели първите си впечатления след страхотната победа с 4:0 над Арда в първия полуфинал от Купата на България.



"Днес имахме страхотен ден. Изиграхме хубав двубой. Бяхме ефективни. Единственото лошо е, че това е само първото полувреме. Днес спечелихме, но има и реванш. Трябва да сме сериозни, но не трябва да подценяваме отбора.



През втората част вкарахме гол в точен момент. Знаем как да се борим и да даваме всичко от себе си. Наистина много хубав ден за нас. Отборът е млад и всички се трудят много. Целта е да сме фокусирани и да сме здраво стъпили на земята", заяви Косич.