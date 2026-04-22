Севи Идриз: Надявам се, че ще играем и финал

Талантът на Локомотив (Пловдив) Севи Идриз коментира разгромната победа с 4:0 над Арда в първия полуфинален сблъсък от Купата на България.

"Искам да благодаря на целия отбор. Играхме много добре. Играем мач за мач. Не го мислим толкова много. Сега се фокусираме върху следващия мач. Надявам се, че ще играем и финал.



Аз имам договор тук и съм фокусиран върху представянето си в Локомотив. Искам да благодаря на феновете", заяви талантът на "смърфовете".