Тунчев: Детински грешки в защита, все едно се бяхме събрали за първи ден

Наставникът на Арда Александър Тунчев определено не остана доволен след загубата на своя тим от Локомотив в първия полуфинален сблъсък от Sesame Купа на България. Тимът от Кърджали отстъпи с 0:4 у дома.

“Това е мачът, в който направихме най-много подаръци. Локо се възползва и предреши този полуфинал донякъде.

Ние и през второто полувреме създадохме няколко ситуации, но тези детински грешки, които допуснахме, повлияха по много негативен начин. И греда уцелихме, но във фаза защита не се представихме по най-добрия начин.

Не можем да говорим днес само за нападатели. Не деля отбори на позиции, просто като цяло във фаза защита целият отбор не игра добре. Все едно се бяхме събрали за първи ден.

Има още един мач, тепърва започват плейофите, не трябва да навеждаме глави. Още в неделя имаме важен мач, така че трябва сами да излезем от тази ситуация”, заяви Тунчев.