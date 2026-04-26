Гуардиола: Ние играхме изключително през второто полувреме

Джосеп Гуардиола говори след трудната победа с 2:1 на своя Саутхамптън в срещата от 1/2-финалите в турнира за ФА Къп. Успехът класира “гражданите” на втори финал този сезон, след като по-рано през годината те триумфираха и в надпреварата за Карабао Къп. Така надеждите за златен требъл не просто са живи, но и много реалистични, което обаче наставникът на “небесносините” отказа да твърди категорично.

Саутхамптън измъчи Ман Сити, но “гражданите” са на финал

“Изключително представяне. Беше трудно, но крилата промениха темпото на играта, когато влязоха. Саутхамптън отбеляза фантастичен гол, след като за първи път прекоси центъра на терена. Футболът винаги е непредсказуем, но ние играхме изключително през второто полувреме.

Нико О'Райли заслужаваше гола, въпреки че обикновено очаквам това от крила и нападатели. Той има невероятен сезон и голът беше страхотен. Трябва да вярва повече в себе си и да не се опитва да играе на сигурно. Никой отбор не е стигал до финала четири пъти поред. Това е невероятно и се надявам да подходим към този мач в добра форма.

Требълът е все още далеч. Ще ви кажем едва преди последния мач от първенството, срещу Астън Вила, дали има шанс. В момента това е далеч. Важното сега е всички играчи да получат три дни почивка. Казах им да не мислят за футбол и просто да си починат. След това сезонът ще се възобнови и ще имаме пет мача плюс финала за Купата на Футболната асоциация. Бих казал, че Висшата лига почти е изчезнала, ние сме отново на второ място – ще видим как ще завърши всичко”, каза Гуардиола.