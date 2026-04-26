  3. Гуардиола: Ние играхме изключително през второто полувреме

Гуардиола: Ние играхме изключително през второто полувреме

  • 26 апр 2026 | 04:12
Гуардиола: Ние играхме изключително през второто полувреме

Джосеп Гуардиола говори след трудната победа с 2:1 на своя Саутхамптън в срещата от 1/2-финалите в турнира за ФА Къп. Успехът класира “гражданите” на втори финал този сезон, след като по-рано през годината те триумфираха и в надпреварата за Карабао Къп. Така надеждите за златен требъл не просто са живи, но и много реалистични, което обаче наставникът на “небесносините” отказа да твърди категорично.

Саутхамптън измъчи Ман Сити, но “гражданите” са на финал

“Изключително представяне. Беше трудно, но крилата промениха темпото на играта, когато влязоха. Саутхамптън отбеляза фантастичен гол, след като за първи път прекоси центъра на терена. Футболът винаги е непредсказуем, но ние играхме изключително през второто полувреме.

Красиво изпълнение на Езе върна Арсенал на върха, Нюкасъл продължава да страда

Нико О'Райли заслужаваше гола, въпреки че обикновено очаквам това от крила и нападатели. Той има невероятен сезон и голът беше страхотен. Трябва да вярва повече в себе си и да не се опитва да играе на сигурно. Никой отбор не е стигал до финала четири пъти поред. Това е невероятно и се надявам да подходим към този мач в добра форма.

Артета: Не очаквам пътят ни да е осеян с рози

Требълът е все още далеч. Ще ви кажем едва преди последния мач от първенството, срещу Астън Вила, дали има шанс. В момента това е далеч. Важното сега е всички играчи да получат три дни почивка. Казах им да не мислят за футбол и просто да си починат. След това сезонът ще се възобнови и ще имаме пет мача плюс финала за Купата на Футболната асоциация. Бих казал, че Висшата лига почти е изчезнала, ние сме отново на второ място – ще видим как ще завърши всичко”, каза Гуардиола.

Артета: Не очаквам пътят ни да е осеян с рози

Слот отново изригна срещу реферите: Има ли поне един мач, в който да не се е налагало да обсъждаме съдиите?

ПАОК без Десподов се провали във финала за Купата, бивш на ЦСКА стана герой

Атлетико обърна Билбао и най-накрая спечели в Ла Лига

Лече изплува и тотално отказа Верона с нулев хикс

Кръстев, Мъри и Гьозтепе писаха "двойка" на Анталияспор и още са в битката за Европа

Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

Янев каза защо излезе с резервите, "жегна" Левски и даде пример с Лудогорец

Веласкес: Вуцов е голям вратар и човек! Искам да благодаря от сърце на публиката

Красиво изпълнение на Езе върна Арсенал на върха, Нюкасъл продължава да страда

Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

Авансът на Барселона пред Реал Мадрид стана двуцифрен, въпрос на време е

