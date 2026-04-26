Милан срещу Ювентус в дерби не само за честта, но и за челните позиции

В неделя вечер стадион „Джузепе Меаца“ ще бъде арена на един от най-големите сблъсъци в италианския футбол. Милан приема Ювентус в мач от 34-ия кръг на Серия А, който има огромно значение за битката за топ 4. Към момента Милан заема третото място в класирането с 66 точки, докато Ювентус е плътно зад тях на четвърта позиция с 63 точки. И двата отбора са изиграли по 33 мача, което прави този двубой класически пример за „мач за шест точки“ в борбата за квотите за Шампионската лига.

Формата на „росонерите“ е колеблива в последно време. В последните си пет мача те записаха две победи и три загуби. След серия от разочароващи поражения от Лацио, Наполи и Удинезе, воденият от Масимилиано Алегри тим успя да си върне самочувствието с минимален успех над Верона с 1:0 в миналия кръг. От друга страна, Ювентус под ръководството на Лучано Спалети се намира в отлична серия. Тимът е непобеден в последните си седем двубоя, като в последните пет мача има четири победи и едно равенство. „Бианконерите“ демонстрират изключителна дефанзивна стабилност, записвайки „сухи мрежи“ при победите над Болоня (2:0), Аталанта (1:0) и Дженоа (2:0).

Преди срещата Масимилиано Алегри подчерта важността на двубоя, наричайки го „един от най-важните в лигата“. Той похвали прогреса на съперника: „Ювентус се подобриха много, пристигането на Спалети им даде нещо ново, те показват солидност и качество“. Алегри допълни, че макар мачът да не е окончателно решаващ за сезона, той е ключова стъпка към осигуряването на място в Шампионската лига през следващия сезон. В лагера на Ювентус фокусът е върху продължаването на положителната инерция, като защитникът Бремер сподели, че отборът е мотивиран да завърши сезона силно.

Историята на последните директни двубои подсказва, че ни очаква тактическо надиграване с малко голове. Три от последните пет срещи между тези два отбора завършиха при нулево равенство, включително и първият мач за този сезон през октомври 2025 г. Последната победа за Милан дойде в мача за Суперкупата на Италия през януари 2025 г. (2:1), докато Ювентус надделя с 2:0 в предишния сблъсък за първенство през същия месец.

Ювентус влиза в двубоя с редица кадрови проблеми. Лучано Спалети няма да може да разчита на контузените Хуан Кабал, Аркадиуш Милик и Емил Холм. Под въпрос до последно остава участието на нападателя Душан Влахович, но младата звезда Кенан Йълдъз, който е водещ голмайстор на тима с 10 попадения, е готов да води атаката. Милан вероятно ще заложи на схема 3-5-2, като в средата на терена ще действат опитните Лука Модрич и Адриен Рабио, а в предни позиции ще се разчита на креативността на Кристиан Пулишич и Рафаел Леао.