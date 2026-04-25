Боримиров: По начина, по който играем и побеждаваме, мисля, че ще бъдем шампиони

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори след победата на своя тим над ЦСКА. “Сините” се наложиха с 3:1 и се доближиха още повече до шампионската титла.

“Тази победа показва постоянство. Мисля, че преди една седмица също заслужавахме победата, бяхме на една крачка от нея, но си взехме поука и мисля, че резултатът, който днес постигнахме, можеше да е по-изразителен. Поздравявам нашите футболисти, треньори и нашият 12-ти играч - публиката.

Ние не гледаме какво прави Лудогорец или някой друг. Това е поредната малка крачка, която правим ние в нашия план. 13 точки разлика? Колкото - толкова. Какво е казал Мечо Пух? Колкото повече, толкова повече. По начина, по който играем и побеждаваме, мисля, че ще бъдем шампиони.

Когато господин Бостанджиев прецени, ще излезе и ще говори пред вас”, заяви Боримиров.