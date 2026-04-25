Левски докосва титлата след зрелищен обрат срещу ЦСКА в дербито - на живо след 3:1 за “сините”
Боримиров: По начина, по който играем и побеждаваме, мисля, че ще бъдем шампиони

  • 25 апр 2026 | 18:32
Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори след победата на своя тим над ЦСКА. “Сините” се наложиха с 3:1 и се доближиха още повече до шампионската титла.

Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

“Тази победа показва постоянство. Мисля, че преди една седмица също заслужавахме победата, бяхме на една крачка от нея, но си взехме поука и мисля, че резултатът, който днес постигнахме, можеше да е по-изразителен. Поздравявам нашите футболисти, треньори и нашият 12-ти играч - публиката.

Ние не гледаме какво прави Лудогорец или някой друг. Това е поредната малка крачка, която правим ние в нашия план. 13 точки разлика? Колкото - толкова. Какво е казал Мечо Пух? Колкото повече, толкова повече. По начина, по който играем и побеждаваме, мисля, че ще бъдем шампиони.

Когато господин Бостанджиев прецени, ще излезе и ще говори пред вас”, заяви Боримиров.

Още от БГ Футбол

Майкъла: Голямата цел на ЦСКА е Купата

Майкъла: Голямата цел на ЦСКА е Купата

  • 25 апр 2026 | 15:32
  • 1231
  • 7
Хьогмо: Трудно имаме шанс за титлата, следващият ни мач ще е всичко или нищо

Хьогмо: Трудно имаме шанс за титлата, следващият ни мач ще е всичко или нищо

  • 25 апр 2026 | 15:30
  • 1735
  • 3
Алвеша: И близко, и далеч сме! Нормално е да се радвам, емоционален съм

Алвеша: И близко, и далеч сме! Нормално е да се радвам, емоционален съм

  • 25 апр 2026 | 15:27
  • 1045
  • 0
Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

  • 25 апр 2026 | 15:15
  • 76774
  • 202
Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

  • 25 апр 2026 | 17:57
  • 200289
  • 580
"Червените" фенове с шествие преди дербито с Левски

"Червените" фенове с шествие преди дербито с Левски

  • 25 апр 2026 | 14:55
  • 3831
  • 10
Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

  • 25 апр 2026 | 17:57
  • 200289
  • 580
Янев каза защо излезе с резервите, "жегна" Левски и даде пример с Лудогорец

Янев каза защо излезе с резервите, "жегна" Левски и даде пример с Лудогорец

  • 25 апр 2026 | 18:22
  • 12942
  • 24
Веласкес: Вуцов е голям вратар и човек! Искам да благодаря от сърце на публиката

Веласкес: Вуцов е голям вратар и човек! Искам да благодаря от сърце на публиката

  • 25 апр 2026 | 18:36
  • 1736
  • 3
Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

  • 25 апр 2026 | 15:15
  • 76774
  • 202
Ливърпул 2:1 Кристъл Палас, скандален гол за гостите

Ливърпул 2:1 Кристъл Палас, скандален гол за гостите

  • 25 апр 2026 | 16:59
  • 9072
  • 6
Хетафе 0:1 Барселона, пропуск на домакините

Хетафе 0:1 Барселона, пропуск на домакините

  • 25 апр 2026 | 17:15
  • 5241
  • 6