Бурас: Показахме, че тази година сме най-добрият отбор в България

Халфът на Левски Акрам Бурас говори след победата на своя тим над ЦСКА. “Сините” се наложиха с 3:1, а полузащитникът второто попадение за своя тим и бе един от най-добрите на терена.

“Много сме доволни. Подготвихме се много добре за двубоя, бяхме фокусирани. Тези три точки са важни, но и трудни. Щастливи сме за победата. Тя е от огромно значение за клуба и феновете.

Имаме още 5 мача, които трябва да изиграем. Ще се подготвим още от утре за следващата среща. Ще се опитаме да играем добре както във всеки един двубой.

Всичко това е нормално, всичко е част от футбола. Дори когато получихме гол, знаехме, че ще се върнем в срещата. Останахме фокусирани. Показахме, че тази година сме най-добрият отбор в България.

За мен лично може би това е един от най-важните голове, които съм вкарвал.

Нуждаем се от феновете, изключително важни са за нас. Винаги ни дават увереност и онази емоция, от която се нуждаем. Ако успеем да станем шампиони следващия кръг, ще е супер, защото сме домакини”, заяви Бурас.