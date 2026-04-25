Левски с бърз обрат срещу ЦСКА в края на полувремето - на живо след 1:2 на "Васил Левски"
Майкъла: Голямата цел на ЦСКА е Купата

  • 25 апр 2026 | 15:32
Бившият стопер, главен селекционер и изпълнителен директор на ЦСКА Георги Илиев говори преди дербито с Левски от първия плейофен кръг на efbet Лига. Майкъла сподели, че голямата цел пред "армейците" е спечелването на Купата и участие в евротурнирите.

"Левски вече станаха шампиони и най-вече имат собственик. Първото нещо беше, че ще направи нов стадион и база. Това е професионалното в тези големи клубове, за да може да имаме добро лице - и Левски, и ЦСКА.

ЦСКА 1948 може да си остане на второто място. Играят добре, видяхте как завърши мачът. И четирите отбора са равностойни. 

ЦСКА изигра хубав мач и записа добра победа в Разград. Трябва да вземем Купата, нямаме шанс за друго. С това ще изчистим негативите и ще играем в евротурнирите", заяви Майки.

Още от БГ Футбол

Хьогмо: Трудно имаме шанс за титлата, следващият ни мач ще е всичко или нищо

Хьогмо: Трудно имаме шанс за титлата, следващият ни мач ще е всичко или нищо

  • 25 апр 2026 | 15:30
  • 1293
  • 3
Алвеша: И близко, и далеч сме! Нормално е да се радвам, емоционален съм

Алвеша: И близко, и далеч сме! Нормално е да се радвам, емоционален съм

  • 25 апр 2026 | 15:27
  • 760
  • 0
Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

  • 25 апр 2026 | 15:15
  • 64787
  • 184
ЦСКА 1:2 Левски, "сините" с обрат за три минути

ЦСКА 1:2 Левски, "сините" с обрат за три минути

  • 25 апр 2026 | 16:53
  • 112264
  • 205
"Червените" фенове с шествие преди дербито с Левски

"Червените" фенове с шествие преди дербито с Левски

  • 25 апр 2026 | 14:55
  • 3620
  • 10
Феновете на Левски пристигнаха на стадиона

Феновете на Левски пристигнаха на стадиона

  • 25 апр 2026 | 14:04
  • 5467
  • 17
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1:2 Левски, "сините" с обрат за три минути

ЦСКА 1:2 Левски, "сините" с обрат за три минути

  • 25 апр 2026 | 16:53
  • 112264
  • 205
Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

  • 25 апр 2026 | 15:15
  • 64787
  • 184
Ливърпул 0:0 Кристъл Палас

Ливърпул 0:0 Кристъл Палас

  • 25 апр 2026 | 16:59
  • 3375
  • 0
Хетафе - Барселона (съставите)

Хетафе - Барселона (съставите)

  • 25 апр 2026 | 16:08
  • 1511
  • 0
Стилиян Петров: Беше ни поставено, че аз имам по-голям шанс от Бербатов

Стилиян Петров: Беше ни поставено, че аз имам по-голям шанс от Бербатов

  • 25 апр 2026 | 11:07
  • 31788
  • 25
Осем известни спортисти ще са част от новия парламент на България

Осем известни спортисти ще са част от новия парламент на България

  • 25 апр 2026 | 14:51
  • 11349
  • 14