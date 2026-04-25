Майкъла: Голямата цел на ЦСКА е Купата

Бившият стопер, главен селекционер и изпълнителен директор на ЦСКА Георги Илиев говори преди дербито с Левски от първия плейофен кръг на efbet Лига. Майкъла сподели, че голямата цел пред "армейците" е спечелването на Купата и участие в евротурнирите.

"Левски вече станаха шампиони и най-вече имат собственик. Първото нещо беше, че ще направи нов стадион и база. Това е професионалното в тези големи клубове, за да може да имаме добро лице - и Левски, и ЦСКА.

ЦСКА 1948 може да си остане на второто място. Играят добре, видяхте как завърши мачът. И четирите отбора са равностойни.

ЦСКА изигра хубав мач и записа добра победа в Разград. Трябва да вземем Купата, нямаме шанс за друго. С това ще изчистим негативите и ще играем в евротурнирите", заяви Майки.