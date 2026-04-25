Фарке: Ако искаш да си мениджър на Лийдс, трябва да разбираш този клуб

Мениджърът на Лийдс Юнайтед Даниел Фарке не се нуждае от напомняне за преиграването на финала за Купата на Футболната асоциация на Англия (ФА Къп) преди половин век, което определя ожесточеното съперничество с Челси.

Старите врагове се противопоставят отново в неделя на "Уембли" на полуфиналите във ФА Къп, съживявайки спомените за сблъсъка от 1970 година, когато Челси вдигна трофея след преиграване на "Олд Трафорд". Преиграването беше наречено най-бруталният мач в английския футбол, тъй като шпагати, ритници и удари с юмруци останаха ненаказани от съдията Ерик Дженингс.

Оттогава кадрите са били преразглеждани два пъти от водещи съдии, като Дейвид Елърей заключи през 1997-а, че би показал шест червени картона, докато през 2020 година Майкъл Оливър каза, че би изгонил 11 футболисти.

Фарке се пошегува, че не е имал друг избор, освен да чуе всичко за двата двубоя по време на многобройните си разговори с легендата на Лийдс Еди Грей, който беше играч на мача при първата среща на "Уембли", завършила при равенство 2:2. Голът с глава на Дейвид Уеб в продълженията при преиграването подпечата победата на Челси с 2:1, която беше гледана от рекордна телевизионна аудитория от над 28 милиона за мач между два английски клуба.

"Еди ми разказа историята малко по-различно. Каза, че той ги е ритал! Но знам, че е било труден мач. Винаги е чудесно да си поговорим с Еди. Напълно сме наясно с историята така или иначе. Ако носите фланелката на Лийдс Юнайтед, носите отговорността да представяте този клуб по начина, по който нашите герои са го правили", заяви Даниел Фарке.

Той изведе Лийдс до промоция във Висшата лига миналото лято, след като футболистите му загубиха финала на плейофите в Чемпиъншип от Саутхамптън на "Уембли" 12 месеца по-рано в първия му сезон начело. Третият сезон на 49-годишния германец може би е най-добрият му досега на "Елънд Роуд“, тъй като Лийдс е на 9 точки от зоната на изпадащите и е на един мач от първо участие във финала за ФА Къп от 1973 година насам.

Лийдс достигна три финала за ФА Къп за четири сезона през 70-те години на миналия век - единственият им триумф беше през 1972 година, а Фарке подчерта, че изучаването на историята на един клуб е ключът към успеха на един мениджър.

"Ако искаш да бъдеш мениджър на Лийдс, трябва да разбираш този клуб. Ако не си отворен за този огромен клуб с такава традиция, с тази емоция и страст, тогава нямаш шанс да бъдеш успешен тук", добави Даниел Фарке.

Миналото лято имаше спекулации за бъдещето му, въпреки че изведе Лийдс обратно във Висшата лига и отново през ноември, когато тимът се смъкна в последната тройка. Но с Лийдс напът да оцелее в първия си сезон и на крачка от финал за Купата на Футболната асоциация, Фарке никога не е бил толкова популярен сред привържениците. Ако стане едва вторият мениджър, който ги води на "Уембли" във финал за Купата на Футболната асоциация след Дон Реви през 1973-та, рейтингът му ще се покачи още повече.

"Като мениджър, трябва да се адаптираш, ако искаш да бъдеш успешен, но това не означава, че трябва да си като знаме на вятъра. Трябва да си силен във вярванията си и понякога трябва да бъдеш като щит за играчите си, за членовете на екипа си и за привържениците. Важно е да правиш това, но е важно и да разбираш ДНК-то на Лийдс, иначе не можеш да бъдеш успешен за този клуб. Нито като мениджър, нито като играч, нито като служител, нито като собственик. Трябва да осъзнаеш това", завърши Даниел Фарке.