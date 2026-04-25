30 години по-късно: Рони О'Съливан срещу Джон Хигинс в "Крусибъл"

Беше преди 30 години, но Джон Хигинс го помни сякаш е било вчера. Двама 20-годишни младежи, изправени един срещу друг в епичен четвъртфинал на Световното първенство по снукър през 1996 година, като шотландецът е само на един фрейм от победа над англичанина Рони О’Съливан.



Епичният дуел е насрочен за три сесии, първата от които започва в 21 часа в събота вечер.

"Крусибъл" зове: Рони е осминафиналист за рекорден 30-и път

„Това е мач, който е останал в съзнанието ми“, каза Хигинс. „Водех с 12:11 и си го спомням кристално ясно.“

Цветните топки са по техните места – стандартна тренировъчна ситуация, с която човек с неговия талант обикновено се справя с лекота. Ако ги вкара всичките, за първи път в кариерата си ще се класира за полуфинал. Легендарният коментатор на BBC Тед Лоу, предусещайки, че в котела на Крусибъл може да предстоят проблеми, казва: „Пеперудите сигурно пърхат в стомаха му.“

"Крусибъл" зове: феновете мечтаят за Ракетата срещу Хигинс

Хигинс, с безупречна памет и 30 години по-късно, продължава разказа така: „Имах лесна разчистваща серия с цветните. Обикновено вкарвам кафявата и просто играя към страничния борд, за да остана над синята.

Този път реших просто да пратя синята надолу със стоп удар, когато си под малко напрежение. Останах доста под синята. Обиколих през борда, минах по ъглите и се озовах в много труден удар с удължителя.“

И въпреки това Хигинс е само на два удара от полуфиналите. Но трудната розова е пропусната, О’Съливан разчиства, печели решаващия фрейм и Хигинс отпада. На полуфинала О’Съливан след това губи от Питър Ебдън, който на свой ред е победен от Стивън Хендри във финала.

„Може би щях да спечеля световната титла две години по-рано, отколкото го направих“, каза с известно съжаление Хигинс, който призна, че това е било едно от най-болезнените поражения в 34-годишната му професионална кариера. „Беше страхотен мач. Бяхме само на 20 и беше истинска битка, удар за удар. Именно такива мачове ти дават твърдост за в бъдеще, това са двубоите, които те изграждат като играч.

Никога не мислиш за хубавите си победи. Би било чудесно, ако мислеше за тях, но винаги се сещаш за тези, които са ти се изплъзнали.“

Още по-забележителен прави първия мач между двамата в Крусибъл контекстът около него. Вечерта преди това О’Съливан се изправя пред дисциплинарно изслушване, след като е нападнал пресаташе на World Snooker, поради което е можело да бъде изваден от турнира.

Докато Хигинс чака в хотела си, за да разбере дали няма да получи служебна победа, О’Съливан е глобен с 20 000 паунда и получава условно наказание от две години.

„Имаше противоречиви информации, че ще го изхвърлят“, каза Хигинс. „Лежах си вечерта в леглото и си мислех дали ще получа служебно класиране за полуфинал? До един часа през нощта не знаех дали ще играя срещу Рони в 10 сутринта.

Получих обаждане в хотела. Бях отседнал в стария Grosvenor, който вече не съществува, и ми казаха общо взето, че ще играя срещу Рони в 10. Така че е забавно как човек помни някои неща. Това беше преди много години, преди 30 години. Помня го съвсем ясно.“

В една наистина изключителна история за труд, издръжливост, талант и отдаденост, двамата все още са на върха на спорта три десетилетия по-късно и в събота ще се изправят един срещу друг в осминафиналите.

Трийсет години след първата им запомняща се среща в Крусибъл, О’Съливан има седем световни титли, а Хигинс – четири, като и двамата отдавна са затвърдили мястото си сред най-великите играчи, които този спорт някога е виждал.

„Заслужаваме сериозно потупване по рамото“, добави Хигинс, който призна, че никога не е мислел, че на тази възраст все още ще играе толкова силно.

Хигинс и О’Съливан вече са на по 50 години, а към тях в осминафиналите се присъединява и третият член на прочутия снукърен „Випуск '92“ – 51-годишният Марк Уилямс, който също остава в битката за четвърта титла.

О’Съливан държи рекорда за най-възрастен световен шампион след последния си триумф преди четири години, когато беше на 46, но това постижение може да бъде подобрено през следващата седмица и половина.

След първата им среща на световното първенство през 1996 година, Хигинс побеждава О’Съливан със 17:9 на полуфиналите през 1998 година по пътя към първата си титла, преди Ракетата да си върне с 18:14 във финала през 2001 година за първия си триумф.

След това Хигинс печели с 13:9 и 13:10 на четвъртфиналите съответно през 2007 и 2011 година, преди О’Съливан да спечели последния им мач в Крусибъл – 17:11 на полуфиналите през 2022 година.

Двамата са играли шест пъти в прочутия театър в Шефилд и имат по три победи.

О’Съливан смята, че всеки двубой между членовете на „Випуск '92“ е голямо събитие.

„По-лесно ми е да играя срещу Марк, отколкото срещу Джон“, каза О’Съливан. „Джон обича да играе срещу мен, аз обичам да играя срещу Марк, а Марк обича да играе срещу Джон. Джон не обича да играе срещу Марк.

За първи път играх срещу Джон в Pontins, бяхме на 14 (на юношеския турнир Pontins Autumn Open). Никога не бях чувал за него преди този турнир, но още тогава се виждаше, че е невероятен играч.

Сега сме просто двама ветерани, които още се задържат. Джон играе по-добре срещу мен, отколкото аз срещу него, така че аз ще съм малко аутсайдер – напрежението не е върху мен, а повече върху него, така че се надявам да му дам добър мач.“

О’Съливан опита да се нарече „Ръждясалия Рони“ заради това, че не играе редовно през 2026 година, макар че след това разгроми китаеца Хъ Гоцян с 10:2 в първия кръг, използвайки различна щека в двете сесии.

Хигинс победи Али Картър с 10:7 в първия кръг и каза, че самият факт, че това може да бъде последният му мач в Крусибъл срещу О’Съливан, прави случая още по-специален.

„Точно това е смисълът на остатъка от кариерата ми – да се наслаждавам на такива вечери“, добави Хигинс. „Но трябва да оставиш това настрана, защото си там, за да спечелиш. Все пак това е само вторият кръг, така че си там, за да продължиш напред. Така че ще го очаквам с нетърпение. Има много, много голям шанс това да е последният ни мач, така че ще бъде нещо, на което да се насладиш – ще бъде специално.“