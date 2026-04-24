Загорец повали Родопа с дузпа

Загорец (Нова Загора) победи гостуващия му Родопа (Смолян) с 1:0. Срещата е от 31-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Заслужен успех за селекцията на Мирослав Миндев, с оглед случилото се на терена. Мариян Тонев осигури трите точки, като си спечели дузпа и я реализира в 59-ата минута. Той, Пламен Иванов и Емилиян Зотев пропиляха хубави положения за гол в хода на двубоя. Смолянският тим разчиташе на контраатаки. Някои от тях бяха опасни. Антон Белюков пропусна да открие резултата за Родопа в средата на първото полувреме.