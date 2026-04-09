Загорец се справи със СФК Раковски

Загорец (Нова Загора) се наложи с 3:1 у дома над СФК Раковски от едноименния град. Срещата е от 29-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Заслужен успех за домакините, с оглед случилото се на терена. Те можеха да вкарат и още голове, но отлични намеси на противниковата врата направи Мариян Ружин. Адмирации и за футболистите от Раковски, които контраатакува опасно и се бориха до последно. Играещите им треньори Валери Домовчийски и Петър Атанасов можеха да вкарат в началото. Мариян Тонев обаче даде преднина на Загорец в 15-ата минута. Той удвои 20 минути по-късно. Стефан Рабаджийски върна интригата с попадение в 81-ата минута за 2:1. После отборът тръгна за изравнителен гол. Вместо него обаче, Пламен Иванов реализира третото попадение във вратата им.