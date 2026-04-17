Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Загорец (Нова Загора)
Созопол вкара четири пъти на Загорец

  • 17 апр 2026 | 20:45
  • 486
  • 0
В Царево, едноименния тим на Созопол надигра гостуващия му Загорец (Нова Загора) с 4:0. Срещата е от 30-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Първото полувреме не предвещаваше крайния резултат. Имаше равновесие на терена и положения за гол пред вратите. След почивката доминираше селекцията на Петър Кюмюрджиев. Валентин Иванов откри резултата в 59-ата минута. Десетина по-късно Диян Молдованов удвои от дузпа. Скоро Иванов направи резултата категоричен. После и Молдованов се разписа за втори път. Дебют за Созопол направиха Виктор Иванов (роден 2010 година) и Иван Попов (роден 2009 година).

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

