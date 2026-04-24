Серу Гираси поднови тренировки с Борусия

Нападателят на Борусия (Дортмунд) Серу Гираси вероятно ще бъде на разположение за мача от Бундеслигата срещу Фрайбург в неделя.

Заради леко сътресение на мозъка футболистът пропусна тренировките на германския тим в последните дни. Гираси вече „се справя добре“, заяви старши треньорът Нико Ковач. Нападателят получи сътресението след сблъсък с Озан Кабак при загубата с 1:2 от Хофенхайм миналия уикенд. „Той тренира отново с отбора днес“, добави треньорът по повод състоянието на своя голмайстор.

Друг от атакуващите футболисти на Борусия - Карим Адейеми, обаче няма да бъде на разположение поради мускулни проблеми. Ковач очаква германският национал, както и халфът Феликс Нмеча и защитникът Никлас Зюле - и двамата с контузии на коляното, да се завърнат в игра преди края на сезона.

Niko Kovac:



"Karim isn’t back with the team yet. Serhou had a concussion, but he’s back and doing well. Felix has now started running training, and we’re confident he’ll be back in action this season."#BVB pic.twitter.com/InBWin677R — BVB Newsblog (@bvbnewsblog) April 24, 2026

Фрайбург претърпя загуба с 1:2 от Щутгарт в полуфиналите за Купата на Германия в четвъртък, но хърватският специалист не разчита на умората на съперника. „Това е наистина здрав отбор. Те ще дадат всичко от себе си през 90-те минути. Ние също ще трябва да дадем всичко от себе си“, категоричен бе наставникът на „жълто-черните“.

След като Байерн (Мюнхен) вече спечели титлата в Бундеслигата миналия уикенд, отборът от Дортмунд, който е втори във временното класиране, е концентриран върху осигуряването на участие в групите на Шампионската лига през следващия сезон.

Снимки: Gettyimages