Серу Гираси поднови тренировки с Борусия

Нападателят на Борусия (Дортмунд) Серу Гираси вероятно ще бъде на разположение за мача от Бундеслигата срещу Фрайбург в неделя.

Заради леко сътресение на мозъка футболистът пропусна тренировките на германския тим в последните дни. Гираси вече „се справя добре“, заяви старши треньорът Нико Ковач. Нападателят получи сътресението след сблъсък с Озан Кабак при загубата с 1:2 от Хофенхайм миналия уикенд. „Той тренира отново с отбора днес“, добави треньорът по повод състоянието на своя голмайстор.

Серу Гираси е под въпрос за мача срещу Фрайбург
Серу Гираси е под въпрос за мача срещу Фрайбург

Друг от атакуващите футболисти на Борусия - Карим Адейеми, обаче няма да бъде на разположение поради мускулни проблеми. Ковач очаква германският национал, както и халфът Феликс Нмеча и защитникът Никлас Зюле - и двамата с контузии на коляното, да се завърнат в игра преди края на сезона.

Фрайбург претърпя загуба с 1:2 от Щутгарт в полуфиналите за Купата на Германия в четвъртък, но хърватският специалист не разчита на умората на съперника. „Това е наистина здрав отбор. Те ще дадат всичко от себе си през 90-те минути. Ние също ще трябва да дадем всичко от себе си“, категоричен бе наставникът на „жълто-черните“.

След като Байерн (Мюнхен) вече спечели титлата в Бундеслигата миналия уикенд, отборът от Дортмунд, който е втори във временното класиране, е концентриран върху осигуряването на участие в групите на Шампионската лига през следващия сезон.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Бернардо Силва е приоритетната трансферна цел на Ювентус

Бернардо Силва е приоритетната трансферна цел на Ювентус

  • 24 апр 2026 | 15:33
  • 1818
  • 0
Де Лихт вече тренира, очаква се завръщането му преди края на сезона

Де Лихт вече тренира, очаква се завръщането му преди края на сезона

  • 24 апр 2026 | 15:33
  • 883
  • 2
Сенеси е казал “да” на Тотнъм

Сенеси е казал “да” на Тотнъм

  • 24 апр 2026 | 15:23
  • 2311
  • 1
Президентът на ПСЖ за най-доброто си решение, за благодарността си към Перес и Лапорта и за недоверието в началото

Президентът на ПСЖ за най-доброто си решение, за благодарността си към Перес и Лапорта и за недоверието в началото

  • 24 апр 2026 | 15:12
  • 2304
  • 2
Луис Енрике: Треньор съм на ПСЖ, другите не ме интересуват

Луис Енрике: Треньор съм на ПСЖ, другите не ме интересуват

  • 24 апр 2026 | 15:04
  • 1129
  • 0
Гласнер: Четвърта победа над Ливърпул ще бъде нещо уникално и това ни мотивира силно

Гласнер: Четвърта победа над Ливърпул ще бъде нещо уникално и това ни мотивира силно

  • 24 апр 2026 | 14:37
  • 2172
  • 1
Официално! Левски има нов собственик, Наско Сираков обяви неговото име

Официално! Левски има нов собственик, Наско Сираков обяви неговото име

  • 24 апр 2026 | 15:20
  • 57191
  • 330
Новият собственик на Левски обяви огромни цели и инвестиции, дава 130 млн. само за стадион, Наско остава

Новият собственик на Левски обяви огромни цели и инвестиции, дава 130 млн. само за стадион, Наско остава

  • 24 апр 2026 | 15:40
  • 57564
  • 105
Карлос Насар отново е златен!

Карлос Насар отново е златен!

  • 24 апр 2026 | 16:48
  • 83187
  • 72
Спартак (Варна) 1:1Берое, директен червен картон за домакините още в 4-тата минута,

Спартак (Варна) 1:1Берое, директен червен картон за домакините още в 4-тата минута,

  • 24 апр 2026 | 19:52
  • 8298
  • 19
Съставите на Бетис и Реал Мадрид

Съставите на Бетис и Реал Мадрид

  • 24 апр 2026 | 20:53
  • 750
  • 0
Левски с грандиозен план за стадион "Георги Аспарухов"

Левски с грандиозен план за стадион "Георги Аспарухов"

  • 24 апр 2026 | 15:37
  • 35457
  • 88