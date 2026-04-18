Две дузпи и ВАР донесоха нов провал за Борусия (Д), Байерн може да е шампион още утре

Борусия (Дортмунд) окончателно абдикира от борбата за титлата, след като загуби с 1:2 гостуването си на Хофенхайм в мач от 30-тия кръг на Бундеслигата. Две успешно реализирани дузпи от легендата на домакините Андрей Крамарич донесоха важния успех за тима от Зинсхайм, като втората дойде дълбоко в добавеното време. И при двата 11-метрови наказателни удари имаше игра с ръка на играчи на Борусия, а ключова бе намесата на ВАР.

По този начин Дортмунд инкасира втора поредна загуба, като „жълто-черните“ изостават на цели 12 точки от лидера Байерн (Мюнхен) при четири оставащи мача до края на сезона и среща повече за тима на Венсан Компани. Така баварците се нуждаят само от точка утре срещу Щутгарт, за да си гарантират и математически рекордната 35-а титла в историята си. Успехът пък бе много важен за Хофенхайм, който продължава борбата си за топ 4 и се изкачи на 5-о място в класирането, като сложи край и на негативната серия от четири последователни мача без успех.

Домакините започнаха доста силно двубоя и веднага натиснаха съперника си. Още в 6-ата минута Тим Лемперле от Хофе нацели напречната греда на Грегор Кобел след хубав ножичен удар. Двадесетина минути по-късно пак тимът от Зинсхайм имаше добра възможност, след като Владимир Цоуфал напредна и центрира добре към Андрей Крамарич, но стражът на Дортмунд успя да спаси.

Така се стигна до 38-ата минута, когато пак хърватинът шутира, а бранителят на гостите Никлас Зюле при падането си игра с ръка в наказателното поле. Първоначално реферът Даниел Зийберт не видя нищо нередно, но след преглед с ВАР промени решението си и отсъди дузпа. Крамарич бе безпогрешен от бялата точка и реализира – 1:0 за Хофенхайм. Зюле пък на всичкото отгоре се контузи и бе принудително заменен.

Второто полувреме продължи в сходно темпо. В 63-ата минута Озан Кабак имаше добра възможност и стреля опасно с глава, но Кобел изби. Междувременно в игра за Дортмунд се появи Серу Гираси и това веднага оказа влияние. Три минути преди края на редовното време гвинеецът успя да изравни с хубав далечен удар – 1:1.

В продължението на срещата обаче настъпи нов решителен момент. Центриране на резервата Александер Прас се удари в ръката на Юлиан Риерсон, който бе в наказателното поле на гостите. Пак се наложи намеса на ВАР и пак главният съдия Зийберт отсъди дузпа. Отново от бялата точка Крамарич показа хладнокръвие и отбеляза, като донесе важната победа на Хофе с 2:1 в осмата минута на продължението. В последния момент от срещата Юлиан Брант можеше поне да изравни, но от пряк свободен удар прати топката в аут.

Снимки: Imago