Серу Гираси е под въпрос за мача срещу Фрайбург

В Борусия Дортмунд са загрижени за физическата форма на Серу Гираси преди домакинството срещу Фрайбург в неделя, съобщава телевизия Sky Sports. Нападателят е под въпрос за срещата през уикенда.

Въпреки че се разписа при загубата с 1:2 от Хофенхайм, Гираси приключи мача със здравословни проблеми, след като пострада при борба за топката в 84-ата минута. След последния съдийски сигнал е било установено, че нападателят на Борусия е получил комоцио и оттогава той не е тренирал със съотборниците си. Окончателното решение за наличността на Серу Гираси се очаква по-късно тази седмица.