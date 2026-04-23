Треньорът на ЦСКА 1948 призна, че отборът тренира по 4 пъти на ден, похвали Левски и се надява на помощ от "сините"

  • 23 апр 2026 | 13:15
Наставникът на ЦСКА 1948 Александър Александров говори днес пред медиите за предстоящите мачове от плейофната фаза на първата четворка. "Червените" стартират биткте с гостуване на Лудогорец.

Алвеша призна, че отборът му е добре подготвен физически, защото тренира по три-четири пъти на ден и иска да постигне 6 победи срещу най-силните тимове в България. Също така Александров изрази мнение, че Левски заслужено е н първо място и се надява "сините" да бият ЦСКА в предстоящия сблъсък помежду им, за да подпомогнат неговия тим в битката за медалите.

"Ще играем за нас си. Другите не ни интересуват. Ще се опитаме да победим Лудогорец, ще видим какво ще вземем. Трудхме се цяла година и заслужаваме да сме в първата четворка.

Ако вземем шестте мача, със сигурност ще сме с медал. Това е и нашата цел. Ще се борим до последно. Имаме добър отбор и дълга скамейка. Дори да има наказани и контузени, има кой да ги замени.

Както казва нашият президент - тренираме по три-четири пъти на ден. Физически сме добре подготвени. Лагерите в Банско са много полезни", започна Алвеша.

"Имаме контузени. Маниян си извади рамото срещу Черно море, а Пархоменко до последно ще е под въпрос за Лудогорец.

По-опиен съм от миналата година, анализирах грешките си. Промених тренировките. Отборът е по-качествен и не е само моя заслугата за по-добро представяне. Имаме футболисти, които са ставали шампиони, имаме национални състезатели. Правим всичко възможно да са готови психически, но ще видим дали е така в мачовете.

Изиграхме добър мач срещу Лудогорец като динамика и владеене на топката, но направихме грешка в 45-ата минута. Променихме начина на игра след почивката, но не се получи. Последните 8 мача сме с 6 победи. Имаме сили да победим Лудогорец, но той е силен отбор. Знаем какъв отбор е Лудогорец", допълни Александров, коойто каза какво се променило при втория му престой начело на ЦСКА 1948.

"При втория ми престой не прескачаме мач. Гледаме мач за мач. Може да е клише, но е така. Ако Левски бие ЦСКА, може и да мислим за по-напред. Сега сме фокусирани да се поздравим с победата в Разград."

"Дали се радвам, че Левски ще е шампион? Да се радвам - не. Но през годината Левски бе най-стабилният отбор. Заслужава си първото място", каза още Алвеша, който коментира дали е доволен от жребия за плейофите и как ще се отрази приетото правило всеки тим да започва в стартовия състав с поне един футболист до 23 години и той да е на терена минимум 45 минути.

"Програма е. Искахме да стартираме с две домакинства, но започваме с две гостувания. После ще се завъртим. Програмата не е проблем.

Имаме трима-четирима доста добри млади футболисти. Предполагам, че знаете Марто Бойчев, който понякога е титуляр и без правило. Ще разполагаме с поне 5-6 човека на тази възраст, за да има конкуренция. Ще се пускат младите, според съперника.

Сега отборът е по-сработен. Не ни трябват много нови попълнения. Колективът е на много високо ниво. Взели сме професионалисти, които знаят защо са тук. Отборът става все по-добър", допълни треньорът на "червените".

"Ако подпиша тригодишен договор и падна три пъти, в България договорът приключва. Мисля до лятото. След това ще видим. В договорите на футболистите си има бонуси за място, титла, купа. Специални премии за определени отбори няма", завърши пресконференцията си Александров.

„Лигата на талантите" с акцент върху Елитната група до 15 години – доминация на домакините през кръга

Десислав Дяков: Изиграхме много слаб мач

Иван Станчев: Хубав мач за радост на феновете

Невен Венков: Гордея се с момчетата

Валентин Валентинов: Поздравления за футболистите, огромни благодарности към феновете ни

Живко Желев: Трудно изпитание

Подготвя ли се голяма чистка? БФС не дава във втори пореден кръг възлови мачове на Топ 6 съдиите на България

Трети основен футболист може да не играе за ЦСКА срещу Левски

Карлос Насар пред Sportal.bg: Готов съм да покажа какво мога

50 дни преди Мондиала: Ламин Ямал е с разкъсано сухожилие

Асен Златев пред Sportal.bg: Работата на федерацията се осъществява на авариен режим

