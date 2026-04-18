Найденов: Точка не можем да вземем с на Гьонов софтуерите

Спонсорът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов отговаря на коментари на фенове във "Фейсбук" под своя публикация за мача от турското първенство Фенербахче – Ризеспор (2:2), който е гледал на живо в Истанбул.

Привърженик на "червените" от Бистрица написа относно плейофите в efbet Лига: "Взимаме всички мачове и шампиони". А бизнесменът отговори: "Ние точка не можем да вземем с на Гьонов софтуерите". В момента ЦСКА 1948 е на 11 точки зад лидера Левски.